Banfield derrotó por 2-1 a Lanús este lunes en el Clásico del Sur, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, y se metió en zona de clasificación a los playoffs. Los goles del "Taladro" fueron obra de Sepúlveda y Auzmendi; Salvio descontó para el “Granate”.
El Clásico del Sur tiene dueño: Banfield venció 2-1 a Lanús y sueña con la clasificación
Con goles de Sepúlveda y Auzmendi, el equipo de Troglio se impuso y se metió entre los ocho mejores del Grupo A. Salvio descontó para el Granate.
Con este triunfo, Banfield llegó a 20 puntos y se ubicó sexto, superando a Belgrano y Tigre, ambos con 19 unidades tras empatar sin goles. Detrás, Racing, Defensa y Justicia y Huracán también suman 19, pero con peor diferencia de gol.
Lanús, por su parte, que venía de clasificar a la final de la Copa Sudamericana, se encuentra tercero en la Zona B con 26 unidades, y a falta de dos fechas ya está clasificado a la siguiente ronda.
Banfield y un triunfazo en el Clásico del Sur
El encuentro comenzó con dominio del “Taladro”, que se mostró más ordenado y profundo ante un Lanús que presentó una formación alternativa y tardó en acomodarse. A los 15 minutos, Losada evitó la apertura del marcador al despejar un cabezazo de Río, y en la jugada siguiente, Bou salvó sobre la línea un remate de Vittor.
El equipo de Mauricio Pellegrino reaccionó y generó peligro con un bochazo que obligó a una gran intervención del arquero Sanguinetti, pero la paridad se rompió poco después: una buena jugada colectiva de Méndez terminó con la asistencia para Bruno Sepúlveda, que definió con precisión ante la salida de Losada para poner el 1-0.
En el complemento, Lanús salió decidido a empatar. Eduardo Salvio protagonizó la primera chance clara con un caño y un remate alto, mientras que Bou y Izquierdoz también exigieron a Sanguinetti. Ante el asedio, Troglio pidió mayor intensidad y el equipo respondió.
En el mejor momento del “Granate”, Banfield golpeó de nuevo: Méndez habilitó con una asistencia perfecta a Rodrigo Auzmendi, que definió cruzado para el 2-0.
Sobre el cierre, Lanús intensificó su ofensiva y logró descontar gracias a un golazo de Salvio, aunque no alcanzó para cambiar el resultado.
