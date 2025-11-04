SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de noviembre 2025 - 00:05

El Clásico del Sur tiene dueño: Banfield venció 2-1 a Lanús y sueña con la clasificación

Con goles de Sepúlveda y Auzmendi, el equipo de Troglio se impuso y se metió entre los ocho mejores del Grupo A. Salvio descontó para el Granate.

Banfield derrotó por 2-1 a Lanús este lunes en el Clásico del Sur, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, y se metió en zona de clasificación a los playoffs. Los goles del "Taladro" fueron obra de Sepúlveda y Auzmendi; Salvio descontó para el “Granate”.

Con este triunfo, Banfield llegó a 20 puntos y se ubicó sexto, superando a Belgrano y Tigre, ambos con 19 unidades tras empatar sin goles. Detrás, Racing, Defensa y Justicia y Huracán también suman 19, pero con peor diferencia de gol.

El encuentro comenzó con dominio del “Taladro”, que se mostró más ordenado y profundo ante un Lanús que presentó una formación alternativa y tardó en acomodarse. A los 15 minutos, Losada evitó la apertura del marcador al despejar un cabezazo de Río, y en la jugada siguiente, Bou salvó sobre la línea un remate de Vittor.

El equipo de Mauricio Pellegrino reaccionó y generó peligro con un bochazo que obligó a una gran intervención del arquero Sanguinetti, pero la paridad se rompió poco después: una buena jugada colectiva de Méndez terminó con la asistencia para Bruno Sepúlveda, que definió con precisión ante la salida de Losada para poner el 1-0.

En el complemento, Lanús salió decidido a empatar. Eduardo Salvio protagonizó la primera chance clara con un caño y un remate alto, mientras que Bou y Izquierdoz también exigieron a Sanguinetti. Ante el asedio, Troglio pidió mayor intensidad y el equipo respondió.

En el mejor momento del “Granate”, Banfield golpeó de nuevo: Méndez habilitó con una asistencia perfecta a Rodrigo Auzmendi, que definió cruzado para el 2-0.

Sobre el cierre, Lanús intensificó su ofensiva y logró descontar gracias a un golazo de Salvio, aunque no alcanzó para cambiar el resultado.

