El Clásico del Sur tiene dueño: Banfield venció 2-1 a Lanús y sueña con la clasificación







Con goles de Sepúlveda y Auzmendi, el equipo de Troglio se impuso y se metió entre los ocho mejores del Grupo A. Salvio descontó para el Granate.

Banfield logró un triunfazo en el Clásico de Sur. @CAB_oficial

Banfield derrotó por 2-1 a Lanús este lunes en el Clásico del Sur, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, y se metió en zona de clasificación a los playoffs. Los goles del "Taladro" fueron obra de Sepúlveda y Auzmendi; Salvio descontó para el “Granate”.

Con este triunfo, Banfield llegó a 20 puntos y se ubicó sexto, superando a Belgrano y Tigre, ambos con 19 unidades tras empatar sin goles. Detrás, Racing, Defensa y Justicia y Huracán también suman 19, pero con peor diferencia de gol.

Lanús, por su parte, que venía de clasificar a la final de la Copa Sudamericana, se encuentra tercero en la Zona B con 26 unidades, y a falta de dos fechas ya está clasificado a la siguiente ronda.

Banfield y un triunfazo en el Clásico del Sur Embed El encuentro comenzó con dominio del “Taladro”, que se mostró más ordenado y profundo ante un Lanús que presentó una formación alternativa y tardó en acomodarse. A los 15 minutos, Losada evitó la apertura del marcador al despejar un cabezazo de Río, y en la jugada siguiente, Bou salvó sobre la línea un remate de Vittor.

El equipo de Mauricio Pellegrino reaccionó y generó peligro con un bochazo que obligó a una gran intervención del arquero Sanguinetti, pero la paridad se rompió poco después: una buena jugada colectiva de Méndez terminó con la asistencia para Bruno Sepúlveda, que definió con precisión ante la salida de Losada para poner el 1-0.

Embed EL TALADRO PEGÓ PRIMERO EN EL CLÁSICO Bruno Sepúlveda le ganó a Muñoz en el área y puso el 1-0 de Banfield sobre Lanús



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yrBDjsFQvI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 4, 2025 En el complemento, Lanús salió decidido a empatar. Eduardo Salvio protagonizó la primera chance clara con un caño y un remate alto, mientras que Bou y Izquierdoz también exigieron a Sanguinetti. Ante el asedio, Troglio pidió mayor intensidad y el equipo respondió. En el mejor momento del “Granate”, Banfield golpeó de nuevo: Méndez habilitó con una asistencia perfecta a Rodrigo Auzmendi, que definió cruzado para el 2-0. Embed LLEGÓ EL SEGUNDO DEL TALADRO EN EL CLÁSICO DEL SUR Gran definición de Auzmendi para el 2-0 de Banfield sobre Lanús



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/3mNmiDUFh7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 4, 2025 Sobre el cierre, Lanús intensificó su ofensiva y logró descontar gracias a un golazo de Salvio, aunque no alcanzó para cambiar el resultado. Embed DESCONTÓ LANÚS EN EL FINAL Gran jugada de Aquino y buena definición de Toto Salvio para el 1-2 ante Banfield



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/757XuOBH9K — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 4, 2025