Se acaba de convertir en multimillonario gracias a su empresa de chips de Inteligencia Artificial ¿quien es Hang Jianzhong?

Un empresario asiático logró una riqueza inesperada tras el salto de su firma, impulsada por el avance de la informática local.

El nuevo multimillonario sale de un gigante tecnológico que está prohibido en EEUU.

En China, un empresario pasó a integrar el exclusivo grupo de multimillonarios mundiales en muy poco tiempo. Esto fue dentro de la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial .

El rápido crecimiento de una compañía tecnológica, además del respaldo que tuvo por parte del mercado y el contexto geopolítico, dieron lugar a una historia de innovación y desarrollo en medio de una revolución tecnológica a nivel mundial.

Hang Jianzhong es el creador y máximo directivo de Moore Threads Technology , una firma con sede en Pekín dedicada al diseño de chips orientados a tareas de inteligencia artificial. A sus 59 años, su patrimonio personal subió a unos 4.300 millones de dólares , según cálculos de Forbes, luego del debut explosivo de la empresa en la bolsa de Shanghái.

Las acciones de Moore Threads registraron una suba superior al 420% en su primer día de cotización. La operación permitió que la compañía recaudara cerca de 8.000 millones de yuanes , después de poner 70 millones de títulos a un valor cercano a los 114 yuanes cada uno.

Antes de salir al mercado, la empresa ya contaba con el respaldo de fondos y corporaciones importantes. Entre sus inversores están HongShan Capital Group, conocido durante años como Sequoia China y otros gigantes como ByteDance y Tencent .

El ascenso de Moore Threads se está llevando a cabo en medio de una situación particular. Desde 2023, la firma integra una lista de entidades restringidas por Estados Unidos, lo que limita su acceso a tecnología avanzada de origen norteamericano.

Actualmente, la capitalización bursátil de la empresa ronda los 276.000 millones de yuanes. Los fondos obtenidos en la oferta pública se destinan a sumar personal especializado y a reforzar las áreas de investigación y desarrollo.

Lo que Moore Threads hace específicamente es producir unidades de procesamiento gráfico y soluciones de software, que permiten entrenar modelos de inteligencia artificial. Un informe reciente de Sinolink Securities proyecta que el mercado chino de este tipo de GPU podría pasar de 142.500 millones de yuanes en 2024 a 1,3 billones en 2029.

El recorrido de Hang Jianzhong acumula cerca de dos décadas en el sector y dirigió durante 14 años la filial china de Nvidia. También ocupó puestos jerárquicos en Dell y HP dentro del país.