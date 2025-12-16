Noches mágicas de ofertas, la propuesta de una importante cadena de supermercados para esta Navidad + Seguir en









Ideal para adelantar las compras navideñas, se manejarán horarios extendidos a los habituales para que a nadie le falte nada.

La importante oportunidad de hacer todas tus comprar en COTO en horarios extendidos. Gemini AI

Se acerca la navidad y muchas personas pueden tener dificultades para hacer las compras navideñas debido a las jornadas de trabajo y los horarios de atención al cliente de la mayoría de las cadenas de supermercados y comercios de barrio. Es por esto que Coto, una empresa conocida por pensar en sus clientes, tiene una propuesta diferente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de las “Noches Mágicas” de Coto, un periodo especial en el que se podrá comprar fuera del horario normal lo necesario para las fiestas. La iniciativa busca facilitar el acceso a productos típicos, aprovechar promociones exclusivas y vivir una experiencia de compra más cómoda en la previa de Navidad.

Coto.JPG Qué es Noches mágicas de Coto y qué productos entran Noches Mágicas es la propuesta de una de las cadenas de supermercados más importantes del país para que los clientes puedan adelantar las compras navideñas con mayor comodidad, gracias a la extensión del horario habitual de atención en sus sucursales físicas. Durante estas jornadas especiales, será posible encontrar una amplia variedad de productos para regalar, como juguetes, televisores LED, aires acondicionados, lavarropas, indumentaria, muebles de exterior y artículos para el hogar.

Además, quienes se acerquen a las sucursales durante las Noches Mágicas también podrán aprovechar para realizar la compra completa de alimentos y bebidas para la cena de Navidad, evitando las corridas de último momento y organizando las fiestas con mayor tranquilidad.

Cuándo empieza Noches mágicas de Coto Este evento se llevará a cabo desde el martes 16 de diciembre hasta el jueves 18, en un horario de 20hs a 01 hs. Para las sucursales Centro Comercial Mendoza y Alto Rosario el horario será de 19 hs a 00 hs.

Qué sucursales se incluyen Las Noches Mágicas se llevarán a cabo en varias sucursales de Coto en todo el país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la propuesta estará disponible en Abasto, Tortugas, Ciudadela, Moreno, Sarandí, Temperley, el Centro Comercial Coto de Nordelta y Ezeiza. En la Costa Atlántica, participarán las sucursales de Madariaga, el Centro Comercial Mar del Plata y Mar del Tuyú. En tanto, en el interior del país, las compras podrán realizarse en las tiendas de Paraná, Santa Fe, Alto Rosario, Mendoza y Neuquén.

Temas oferta

Supermercados