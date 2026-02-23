Santiago Augusto: "En Argentina el camino seguro es la exportación, pero hay que enfocarse en la trazabilidad" + Seguir en









El socio de Cannafis explicó los detalles de la industria al formar parte de CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate.

El socio de Cannafis, Santiago Augusto, se enfocó en la planificación y la paciencia que requiere este negocio.

El socio de Cannafis, Santiago Augusto, puso de relieve la importancia de la planificación y la paciencia al ingresar en la industria del cannabis, en el marco del segundo panel de CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate en este año, en conjunto con El Planteo.

En la charla, que giró en torno a las oportunidades reales de negocios, inversión y la cadena de valor y estuvo moderada por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman, Augusto sentenció que el cannabis “es un camino largo, el que te dice que es corto es mentira”.

“El proceso que te lleva hacer las certificaciones para tener trazabilidad, que es lo más importante que tenés para un mercado regulado, lleva tiempo y puede tardar cinco años”, sostuvo, por lo que lanzó un mensaje al público: “Tenés que estar bien consciente del rumbo que querés tomar, porque no son uno o dos años para empezar a ganar plata y en otros rubros el avance es más rápido”.

“En cannabis, como tiene tantos papeles, incluso tenés que esperar al ente regulador y nuevamente seguir gestionando. Hasta que te llega todo y empezás recién a cultivar, falta procesar, tener tu producto terminado, ponerle la bolsita. Todo eso tarda cinco años. El trabajo interno es de lo más complicado en ese sentido”, observó.

Santiago Augusto VIDEO Posibilidades de desarrollo Con respecto a las posibilidades de desarrollo, Augusto aseguró que “hoy no hay un destino del mercado interno” y contrapuso: “Cada empresa tiene que desarrollar su camino. La problemática es la salida en farmacias, asociaciones o en cómo tendría que manejarse ese producto”.

“Argentina tiene como camino seguro la exportación, de ahí viene la demanda. Hay muchos países que compran normalmente flores de CBD y de THC. El principal comprador es Alemania, exportado básicamente por Canadá”, resaltó y mencionó también a Australia y Nueva Zelanda como países de alta demanda. “El tema es la trazabilidad. Si no tenés un certificado de análisis, los compradores ni siquiera se sientan a la mesa”, sentenció y recordó que “muchas veces el producto ingresa por Suiza y va Alemania porque se produce un procesamiento y certificación específica”.

