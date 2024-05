A contra reloj se negocia cierre de candidaturas en Río Cuarto, el primer test electoral de la gestión Milei

Río Cuarto , la segunda ciudad en importancia en Córdoba , será el escenario en donde se protagonizará el primer test electoral de relevancia de la gestión nacional que preside Javier Milei . La división del peronismo ilusiona como ventana de oportunidad al radicalismo, que irá con candidato propio, aunque dependerá de las alianzas que se negocian en la recta final debido a que el PRO no se inscribió en ningún acuerdo y esperaría hasta última hora para informar a quién dará su apoyo, que podría resultar clave. Habrá que ver también el comportamiento del Partido Libertario, que este viernes se inscribió en la Junta Electoral, camino a las elecciones del próximo 23 de junio.

Con perfil peronista también lanzó su candidatura Adriana Nazario , exdiputada nacional y dos veces ministra del gobierno provincial, primero de Economía y luego de Producción y Trabajo. Esta última función, durante la gobernación de Schiaretti. También fue la última pareja del exgobernador José Manuel de la Sota pero no acompaña su candidatura la diputada nacional Natalia de la Sota , hija del extinto mandatario que murió en un accidente, en 2018.

Adriana Nazario Río Cuarto.jpg La candidata de La Fuerza del Imperio del Sur, Adriana Nazario, en una reunión con vecinos de Río Cuarto.

Nazario encabeza la coalición "La Fuerza del Imperio del Sur", que está integrada por el MID, referenciado en la diputada libertaria Cecilia Ibáñez; Libres del Sur, País, Fe, el Partido Solidario y Jóvenes Solidarios, con vinculación con la iglesia evangélica. Hace dos semanas Llaryora visitó Río Cuarto en un intento para evitar la fractura pero la suerte ya estaba echada, hubo cisma.

Los que se ilusionan con esta división son los radicales pero no la tienen fácil porque para quedarse con la intendencia dependerán de varios factores. En primer lugar, el PRO decidió no inscribirse en ninguna alianza, por lo que Juntos por el Cambio (JxC) ya no existe.

Gonzalo Parodi es el candidato boina blanca pero lo más relevante de la última semana fue que sumó al espacio a Gabriel Aprile, con quien protagonizó una interna en agosto del año pasado, en la que se impuso el primero. Desde entonces, Aprile fue tentado en varias ocasiones para sumarse al mileísmo cordobés pero hace unos días cerró de manera definitiva esa vía.

Gonzalo Parodi Río Cuarto.jpg El radical Gonzalo Parodi buscará arrebatarle la intendencia de Río Cuarto al peronismo cordobés.

Parodi encabeza "Primero Río Cuarto", un frente que se nutre del Frente Cívico y la Coalición Cívica, Riocuartenses por la Ciudad y Respeto, Encuentro Vecinal y Nos, fuerza, esta última, que tiene como referentes al excandidato de derecha Juan José Gómez Centurión y a la exdiputada antiaborto Cynthia Hotton. En estos días, el candidato se mostró junto al jefe de la bancada radical en la Cámara de Diputados, el cordobés Rodrigo De Loredo.

La incógnita libertaria

Los que no mostraron todavía su juego, aunque este viernes se inscribió al Partido Libertario en la Junta Electoral Municipal, son los espacios que responden al presidente Milei. Se desconoce todavía qué harán el Frente para la Libertad y el partido Encuentro Vecinal Córdoba, ambos de derecha. Quien dialoga con los tres sectores por estas horas es el diputado nacional libertario Gabriel Bornoroni, que se mueve en sintonía fina con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente.

El gran interrogante pasa por resolver si se unen o se presentan por separado, frente al temor de participar y perder por paliza, lo que impactaría de manera directa en el aun incompleto armado nacional libertario. Todavía suena como un candidato de unidad el nombre del piloto de rally Gastón González, que contaría con el apoyo de Bornoroni. El PRO, afuera de las alianzas, se inclinaría por este candidato, de confirmarse la postulación. Un cierre de candidaturas todavía con final abierto.