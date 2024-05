Gobernadores del norte negocian por la votación de la ley Bases en el Senado

Desde el minuto cero de la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto oficial de la Ley Bases se puso en marcha el operativo seducción desde la Casa Rosada con los gobernadores, teniendo en cuenta que los integrantes del Senado representan a las provincias. No será tarea fácil, puesto que el Poder Ejecutivo solo cuenta a siete como propios, sobre un total de 72, el bloque de Unión por la Patria (UP) tiene 33 votos y con 37 puede rechazar la iniciativa oficial . Es más, con la sola la modificación de parte de un artículo la ley debe volver a tratarse en Diputados.

Una de las primeras en definir su posición fue la senadora por Catamarca Lucía Corpacci quién, más allá de haber considerado que "el gobernador Raúl Jalil tiene la necesidad de buscar algún tipo de encuentro con el gobierno nacional", sostuvo que "es muy probable que no acompañe (la Ley Bases), pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos". "Primero tiene que llegar (al Senado). Yo claramente siempre me opongo a todas esas cosas que dicen, ahora quiero que entre; leerla porque no la tenemos en nuestras manos", explicó en una entrevista en Radio10. Unas horas antes, Jalil había señalado en un reportaje que "es muy importante que la ley se apruebe en el Senado", al considerar que "es hora de ayudar". Catamarca tiene tres senadores que son Corpacci y Guillermo Andrada, de UP, y Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical (UCR). El objetivo de la Nación es lograr que Jalil garantice el apoyo de Andrada, exministro de Comunicación del mandatario reelecto. "Guillermo es del riñón de Raúl, tiene poco margen para moverse con autonomía", indicó a Ámbito un diputado provincial oficialista de esa provincia, ante una consulta.