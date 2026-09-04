Alfredo Cornejo destacó los anuncios de Javier Milei sobre Malvinas: "Considero positivo este cambio de política"

El gobernador de Mendoza destacó las sanciones económicas contra las empresas que exploten recursos en las Islas. Aseguró que la causa está más allá de las pertenencias partidarias.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , destacó este viernes los anuncios del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas y aseguró que considera "positivo el cambio de política", al tiempo que puso en valor las sanciones económicas como elementos de presión en la disputa de soberanía con el Reino Unido.

En una Cadena Nacional transmitida el jueves a la noche, Milei anunció que avanzará contra las empresas que exploten recursos en las Islas , adelantó que construirán una base naval en Ushuaia y aseguró que los EEUU "están revaluando su posición histórica", en medio de las tensiones entre Donald Trump y Londres por el conflicto en Irán.

Cornejo, socio electoral de La Libertad Avanza (LLA) en Mendoza y aliado de la Casa Rosada, aseguró que su provincia respalda el envío al Congreso del proyecto que reafirma los derechos soberanos de la Argentina y afirmó que el distrito "reconoce y acompaña a sus veteranos y mantiene viva la memoria de los mendocinos que combatieron por nuestro país".

"Considero positivo este cambio de política. Las medidas de represalias económicas concretas, de ser efectivas, pueden tener mayor capacidad de incidencia que resoluciones que, aun siendo importantes desde el punto de vista diplomático, muchas veces no producen efectos concretos", analizó el cuyano.

En esa línea, aseguró que sostener el reclamo también requiere "instrumentos que generen consecuencias y fortalezcan la posición argentina".

La defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política o partidaria. @JMilei pic.twitter.com/nun4USQObJ

Acto seguido, el gobernador radical aseguró que Mendoza tiene una historia "profundamente ligada a la construcción de nuestra soberanía", ya que fue allí donde San Martín organizó el Ejército de los Andes y desde donde comenzó "una de las mayores gestas por la libertad y la independencia de nuestra Nación".

"Esa historia también nos compromete. Malvinas exige una política de Estado: firmeza en el reclamo, respeto por nuestros veteranos y una defensa permanente de nuestros derechos soberanos por las vías diplomáticas y conforme al derecho internacional", sostuvo el gobernador mendocino.

Por último, comentó que la defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas "es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política o partidaria".

Apoyo fueguino

Quien también se refirió al tema fue el fueguino Gustavo Melella, bajo cuya órbita está la administración de las Islas Malvinas.

A través de sus redes sociales, Melella consideró que el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de la proyección antártica reafirman el carácter estratégico de Tierra del Fuego y la condición de la Argentina como país bicontinental.

Sin embargo, el gobernador puso el foco en la necesidad de definir presupuesto, plazos y una articulación efectiva con la provincia para llevar adelante el proyecto. En esa línea, reclamó que Tierra del Fuego tenga participación en las decisiones vinculadas con la iniciativa y con la política nacional sobre Malvinas y el Atlántico Sur.

Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destaco el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas.



Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso… — Gustavo Melella (@gustavomelella) September 4, 2026

El mandatario asutral también planteó la necesidad de profundizar la estrategia diplomática y jurídica internacional de Argentina, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y fortalecer las herramientas destinadas a impedir la explotación de los recursos naturales de las islas y sus espacios marítimos.

“No puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego”, sostuvo el gobernador, quien anticipó que solicitará formalmente una mayor apertura al diálogo y la participación efectiva de la provincia en las decisiones que se adopten sobre las islas y el Atlántico Sur.