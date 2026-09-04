La reacción del Reino Unido: "Las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas"

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que el compromiso de su país es “absoluto e inquebrantable”. De esta forma, cuestionaron fuertemente al mandatario argentino.

El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting , afirmó que las declaraciones de Javier Milei “dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas” y sostuvo que las Islas Malvinas “son británicas” . Además, aseguró que el compromiso de su país es “absoluto e inquebrantable” .

La declaración de Streeting se produjo luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago.

Milei anunció este jueves en cadena nacional que firmará un decreto para sancionar a empresas que planeen explotar recursos naturales en las Islas Malvinas. Además, adelantó la construcción de una base naval en Ushuaia y el envío de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que endurece la Ley 26.659

El mandatario arrancó su mensaje, el cual brindó acompañado por todo su Gabinete, con una definición de fondo: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho".

Milei recordó además que recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas "es un mandato de la Constitución Nacional y un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", y remarcó que el Estado tiene la obligación de usar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defenderla.

El centro del anuncio pasó por el proyecto Sea Lion, que avanza hacia la explotación de petróleo en las Islas sin autorización argentina. El Presidente recordó que hace 50 años la ONU le pide a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, y advirtió que Sea Lion implica algo inédito: "La extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos".

Según planteó, si no se actúa, en pocos meses habrá capacidad material para apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo el mar argentino, algo que además incentivaría al Reino Unido a profundizar la ocupación de las Islas.

El Presidente también apuntó a la nueva relevancia geopolítica del país en el reclamo: aseguró que en los últimos tres años el Gobierno consiguió "18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo al reclamo argentino", además de presentar más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido.

Las principales medidas anunciadas por Javier Milei sobre Malvinas

Frente a ese escenario, el mandatario anunció que el decreto reglamentario firmado hoy instruirá a los organismos del Estado a enviar a Cancillería la información sobre incumplimientos legales para que pueda impulsar sanciones, reglará el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad, e incorporará declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para evitar que operen en la actividad quienes exploten la Plataforma Continental sin reconocer la soberanía argentina.

Milei anunció medidas sobre Malvinas. Archivo

También se refirió a la Ley N° 26.659, que hoy permite sancionar a quienes no reconocen la soberanía argentina y avanzan sobre la explotación de sus recursos, aunque planteó la necesidad de modificarla para "endurecer sus sanciones y ampliar su alcance", de modo de extender consecuencias penales y administrativas a las empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en la zona.

En ese marco, anticipó el envío de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que además de reformar esa ley crearía un Consejo de Seguridad Nacional para definir de forma transversal la política de seguridad, con un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

Milei también confirmó la ampliación de recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y para incrementar las capacidades del país en telecomunicaciones, con el objetivo de convertir a la Argentina en "un polo logístico central del Atlántico Sur".

Hacia el final, apeló a la unidad nacional en torno al reclamo: "Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional", sostuvo, y agregó que la defensa de la soberanía "exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo", en homenaje a quienes murieron en la guerra y a los veteranos.

Cerró su mensaje con un llamado a pensar en el largo plazo: dijo que la Argentina necesita "recuperar su capacidad de pensar estratégicamente, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y construir una verdadera política de seguridad nacional", y remarcó que esa seguridad no implica solo la defensa física del territorio, sino también la protección de los recursos estratégicos, la economía, la infraestructura crítica y la capacidad de decidir el propio futuro del país.