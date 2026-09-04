Las reacciones del arco político a los anuncios de Javier Milei sobre Malvinas

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición se manifestaron respecto al discurso del mandatario. Las respuestas oscilaron entre elogios y cuestionamientos.

El presidente Javier Milei colocó este jueves la Cuestión Malvinas en el centro de la agenda política con una cadena nacional en la que anunció, entre otras medidas, la creación de una base naval en Tierra del Fuego y un endurecimiento de las sanciones contra compañías extranjeras que desarrollen actividades en el archipiélago.

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Las definiciones provocaron reacciones en prácticamente todo el arco político . Funcionarios y aliados del Gobierno destacaron el cambio de estrategia, mientras referentes opositores apuntaron contra los antecedentes del mandatario, recordaron sus elogios a Margaret Thatcher y calificaron los anuncios como una maniobra “oportunista” .

Una de las primeras figuras del oficialismo en respaldar el discurso fue la senadora nacional y titular del bloque de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich .

“La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos : medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego”, expresó.

Bullrich también vinculó los anuncios con las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump , quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos respecto de la disputa por las islas.

Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos. La defensa de nuestra soberanía se hace… https://t.co/KM4H1MqJJq

“Y hay un cambio histórico: por primera vez, un Presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada”, agregó.

En la misma dirección se pronunciaron diferentes integrantes del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Defensa, Carlos Presti; el canciller Pablo Quirno; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El asesor presidencial Santiago Caputo también intervino en la discusión minutos después de la emisión del mensaje. “La totalidad de la gente llorando son agentes de la corona británica. Márquenlos”, publicó en X.

La totalidad de la gente llorando son agentes de la corona británica. Márquenlos. — Santi C. (@slcaputo) September 4, 2026

La cadena nacional, que duró aproximadamente 15 minutos, fue grabada previamente en el Salón Blanco de la Casa Rosada y Milei estuvo acompañado por su gabinete.

El senador bonaerense Maximiliano Abad también valoró las definiciones presidenciales y sostuvo que la Argentina debe impedir la explotación extranjera de recursos en el territorio reclamado.

“El mundo debe de comprender que ningún interés extranjero va a usufructuar nuestro territorio sin consecuencias y que una población implantada no tiene derecho a la autodeterminación”, afirmó.

La Cuestión Malvinas no es bandera de un gobierno o de un partido político, es una causa del Estado Argentino. Celebro que el Ejecutivo aplique en base a legislación anterior, sanciones ante el avance unilateral del Reino Unido en la exploración y explotación de recursos,… — Maxi Abad (@MaxiAbad) September 4, 2026

Otro de los dirigentes que celebró los anuncios fue Daniel Scioli, quien calificó la intervención presidencial como una “Brillante cadena nacional”.

“La defensa firme e innegociable de la soberanía nacional y la libertad es el único camino para una Argentina próspera, potencia y respetada en el mundo”, añadió el funcionario.

Brillante Cadena Nacional del Presidente @JMilei sobre nuestras Islas Malvinas. La defensa firme e innegociable de la soberanía nacional y la libertad es el único camino para una Argentina próspera, potencia y respetada en el mundo.



¡VIVA LA PATRIA!



#LasMalvinasSonArgentinas pic.twitter.com/Qz63uUH6SF — Daniel Scioli (@danielscioli) September 4, 2026

Las críticas por los elogios de Milei a Margaret Thatcher

Desde la oposición, en cambio, diferentes dirigentes cuestionaron la coherencia del giro presidencial y acusaron al Gobierno de realizar un uso político de la causa Malvinas.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, definió a Milei como un “fan de Thatcher”, en referencia a la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas de 1982, y calificó su discurso como “oportunista”.

267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista. Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca… — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 4, 2026

El excanciller Santiago Cafiero también recordó las posiciones anteriores del mandatario y reivindicó las políticas impulsadas durante los gobiernos peronistas.

“El ejemplo más claro de lo que genera la diplomacia del futbol. El admirador de Thatcher, tuvo que recular en chancletas retomando el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023. Las sanciones ya existían y la construcción de la Base la paró Milei”, sostuvo.

El ejemplo más claro de lo que genera la diplomacia del futbol.

El admirador de Thatcher, tuvo que recular en chancletas retomando el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023. Las sanciones ya existían y la construcción de la Base la paró Milei. pic.twitter.com/Vvow0HzeEq — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) September 4, 2026

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz profundizó los cuestionamientos y apuntó directamente contra el cambio de postura que le atribuyó al jefe de Estado.

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS, MILEI NO ¿Dejó de admirar a Thatcher y ahora defiende la soberanía de las Islas Malvinas? Es puro oportunismo. Llega tres años tarde, Presidente ¿Por qué no hizo cumplir la Ley en su momento en lugar de flexibilizar las normas?“, manifestó. Luego cuestionó el anuncio sobre la infraestructura militar en Tierra del Fuego.

“Un presidente que no hizo UNA SOLA OBRA PÚBLICA, ahora promete una base integrada. La misma que comenzó a construirse en el 2022 y él abandonó por completo. Recordemos que Milei llegó a justificar la muerte de nuestros héroes diciendo que Thatcher hizo lo que tenía que hacer. DESESPERADO PARA VENDER NACIONALISMO PORQUE EL PUEBLO YA NO LE CREE NADA”, agregó.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS, MILEI NO



¿Dejó de admirar a Thatcher y ahora defiende la soberanía de las Islas Malvinas?



Es puro oportunismo. Llega tres años tarde, Presidente. ¿Por qué no hizo cumplir la Ley en su momento en lugar de flexibilizar las normas?



Un presidente que… — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 4, 2026

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman puso el foco en otro de los anuncios realizados durante la cadena nacional: la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

“El anuncio de la creación de un ´Consejo de Seguridad Nacional´ fue acompañado de un pedido facultades especiales para actuar. Es muy peligroso porque obviamente no será para perseguir a Netanyahu y los que mandaron a Navitas a Malvinas", escribió en X.

El anuncio de la creación de un "Consejo de Seguridad Nacional" fue acompañado de un pedido facultades especiales para actuar. Es muy peligroso porque obviamente no será para perseguir a Netanyahu y los que mandaron a Navitas a Malvinas. — Myriam Bregman (@myriambregman) September 4, 2026

Por su parte, la extitular de AySA Malena Galmarini cuestionó el giro del Gobierno y reclamó que la política sobre las islas se sostenga independientemente de quién ocupe la Presidencia.

“¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas! Recién se entera? Aplauso! Le costó unos años y un trapo en un partido de fútbol! Quiere recuperar las Malvinas para ofrendarlas a Trump???Qué payasada…Qué falta de respeto a nuestros Veteranos, a nuestra historia. La política sobre Malvinas no puede ser el vaivén de un par de inexpertos. Debe ser una política de Estado, profesional, que se acuerde en el Congreso Nacional y la Cancillería y se sostenga más allá de quien gobierne. Punto", indicó.

¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas!



Recién se entera?

Aplauso! Le costó unos años y un trapo en un partido de fútbol!



Quiere recuperar las Malvinas para ofrendarlas a Trump???



Qué payasada…

Qué falta de respeto a nuestros Veteranos, a nuestra historia.



La… https://t.co/RcqpqYEDGb — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) September 4, 2026

Milani, Rossi y Taiana también reaccionaron al discurso

El exjefe del Ejército César Milani consideró que la estrategia presidencial tuvo motivaciones electorales. “Milei es capaz de cualquier cosa con tal de capitalizar electoralmente el auge que tiene hoy la causa Malvinas en el pueblo gracias a la selección nacional”, afirmó.

“Mientras permiten el amarre de barcos petroleros británicos en el puerto de Ushuaia declaman soberanía con este discurso demagógico que no va a tener ningún efecto real”, agregó.

Milei es capaz de cualquier cosa con tal de capitalizar electoralmente el auge que tiene hoy la causa Malvinas en el pueblo gracias a la selección nacional.

En unos días pasaron de libertarios admiradores de Tatcher y defensores de la autodeterminación de los kelpers, a manosear… — César Milani (@GeneralMilani) September 4, 2026

El exministro de Defensa Agustín Rossi, en cambio, combinó sus críticas con una valoración positiva del nuevo posicionamiento. “”Bienvenido” Milei a la Causa Malvinas”, escribió.

“Si el Presidente finalmente adopta una posición que acerca a la Argentina a su política histórica de defensa de la soberanía sobre Malvinas, es un paso positivo”, añadió.

“Bienvenido” Milei a la Causa Malvinas:

• Milei decide aplicar una ley que fue sancionada en 2011.

• Milei decide mandar fondos para la Base Naval en Ushuaia, construcción que fue iniciada en 2022 (Pero, en 2024 y 2025, ofreció a EEUU construirla en forma conjunta. Y,… — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 4, 2026

El excanciller Jorge Taiana fue más crítico: “Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”.

Además, sostuvo: “Con este posicionamiento, Milei busca “galtierizar” su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino".

Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses.



Con este posicionamiento, Milei busca “galtierizar” su figura para… — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 4, 2026

Alfonsín y Solano también cuestionaron al Presidente

El exdiputado Ricardo Alfonsín consideró que el Gobierno terminó adoptando posiciones que diferentes sectores opositores reclamaron desde el comienzo de la gestión libertaria.

Según sostuvo, “todo lo que dijo Milei es lo que desde que asumió le reclamaba la oposición y él se negaba a hacer”.

Es increíble. Todo, absolutamente todo lo q dijo recién Milei, es lo q desde q asumió le reclamaba la oposición y él se negaba a hacer.

Algunas preocupaciones me quedaron, pero prefiero volver a escuchar el discurso y cambiar ideas con algunas personas antes de plantearlas. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) September 4, 2026

Por último, el dirigente de izquierda Gabriel Solano utilizó una comparación con Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de facto durante el desembarco argentino del 2 de abril de 1982, y definió a Milei como un “[Leopoldo Fortunato] Galtieri devaluado”.

“La Cadena Nacional de Milei ha terminado en una farsa. Emulando a Galtieri, quien buscó superar la crisis terminal de la dictadura improvisando una guerra contra el Reino Unido, ahora Milei quiere revertir el declive pronunciado de su gobierno haciendo demagogia con la soberanía sobre nuestras islas Malvinas”, afirmó.

Milei, un Galtieri devaluado



La Cadena Nacional de Milei ha terminado en una farsa. Emulando a Galtieri, quien buscó superar la crisis terminal de la dictadura improvisando una guerra contra el Reino Unido, ahora Milei quiere revertir el declive pronunciado de su gobierno… — Gabriel Solano (@Solanopo) September 4, 2026

La diputada Marcela Pagano también apuntó contra el Presidente y lo acuso de que "descubrió Malvinas". Luego agregó: "todo lo que no hizo en dos años y medio, anunciado en una noche".

El jueves Milei descubrió las Malvinas. Quince minutos de cadena nacional, un DNU, un proyecto de ley y una base naval: todo lo que no hizo en dos años y medio, anunciado en una noche. El verso es corto; el archivo, largo. Como periodista aprendí a chequear. Abro hilo — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 4, 2026

La cadena nacional dejó así dos lecturas contrapuestas dentro de la política argentina: mientras el oficialismo presentó las medidas como un fortalecimiento concreto del reclamo de soberanía, buena parte de la oposición puso el foco en las anteriores posiciones de Milei y cuestionó las motivaciones detrás del giro adoptado por el Gobierno sobre la Cuestión Malvinas.