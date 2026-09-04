"Los Vencedores", un documental que viaja hasta Malvinas y se acerca a los kelpers

"Los Vencedores", un documental que viaja hasta Malvinas y se acerca al enemigo.

En un contexto donde el presidente Javier Milei sancionará a las petroleras que operen en Malvinas mientras Estados Unidos presiona a Gran Bretaña y hace eco una frase del Mundial hasta en estampas de remeras, llega a los cines un documental que viaja hasta las islas. Se trata de “Los Vencedores” de Pablo Aparo, una película que propone abrir nuevas interrogantes sobre el conflicto: ¿Quiénes habitan Malvinas? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se siente?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En 2020, el director Pablo Aparo viajó por primera vez a Malvinas con la intención de registrar cómo es estar en el territorio, pero terminó encontrándose con algo que no esperaba: vitalidad. “Las islas siempre nos las mostraban como un lugar gris y vacío, con algunos pingüinos, unas ovejas y no mucha más gente”, sostuvo Pablo Aparo en diálogo con Ámbito. Sin embargo, descubrió desde paisajes coloridos hasta más de 3.500 habitantes con 70 nacionalidades distintas.

Uno de los hallazgos más interesantes fue Matthew, un anti-argentino que vive a las afueras de la capital. Aparo se acerca con curiosidad y el isleño, sin disimular su disgusto, le acepta una entrevista. Los días pasan, el encuentro se retrasa, pero el director no desaprovecha el tiempo y comienza a observarlo desde las sombras. ¿Qué hay detrás de su rechazo por Argentina? ¿Por qué se aferra con tanta fuerza a las islas?

Matthew McMullen, un anti-argentino que vive en Malvinas. “Mi búsqueda no cambió, pero sí lo que más me llamaba la atención. Cuando conocí a Matt, la forma de profundizar se dio por otro lado mucho más enriquecedor y sensible porque con él se vive de su opinión, su mirada”, compartió el director. Sin saberlo, el isleño no solo se vuelve el protagonista de su documental, sino también la persona con quien convive más tiempo en Malvinas. “Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad”, una de las frases más conocidas de “Casablanca” (1942) y una gran síntesis de lo que termina sucediendo entre ellos.

Un documental de Malvinas protagonizado por las contradicciones Con este nuevo enfoque, también se dibujan nuevas interrogantes: ¿Debería un isleño con acento irlandés convertirse en el centro de un documental de un argentino? ¿No es que al enemigo ni justicia? ¿O existe la posibilidad de tregua aun en un territorio que se reclama como soberano? “Me volví con más preguntas que certezas, pero al final del proceso con una seguridad de poder decir que esto es más complejo de lo que pensaba”, confesó Aparo.

El director propone una lectura atravesada por las contradicciones, sin intención de negar el enfrentamiento entre banderas, pero sí reconociendo las dos caras de la moneda. Aun así, todos tenemos nuestros límites. “Lo que sí no comparto para nada es que exista una base militar de Gran Bretaña en este territorio”, afirmó. Además de los habitantes de Malvinas, hay otros casi 2.000 más que viven en la base militar, casi como si se tratara de una ciudad aparte. Base militar de Gran Bretaña en Malvinas “Los Vencedores”, un puente a las Islas Malvinas “Mi sueño es pisar las Malvinas”, dijo un señor del público en una de las funciones del Buenos Aires Festival de Cine Independiente (BAFICI), donde ganó cuatro premios, entre ellos, el de Mejor Dirección. El director tenía incertidumbre de cómo iba a reaccionar el público, pero solo hubo lugar para la emoción. No todos los días existe la posibilidad de visitar Malvinas. “Los Vencedores” llega este sábado a la pantalla del Malba y el domingo en el Cine Arte Cacodelphia. Pero aún falta que aterrice en otro lugar: las Islas Malvinas. “Me pone mucho más nervioso estrenar ahí que en cualquier otro lado porque la gente no sé qué estará esperando ver. Matt por suerte ya la vio, le gustó, y después la vio nuevamente y no le gustó”, contó entre risas Pablo Aparo y agregó que le parece importante que se proyecte después de Argentina para que los isleños estén al tanto de “la repercusión que tuvo". Mientras el conflicto continúa escalando, el director se rebela con su documental y propone tender un puente entre ambos territorios. Ficha Técnica "Los Vencedores" (2026). Dirección y guion: Pablo Aparo. Producción: Mayra Bottero, Giorgina Mesiano y Pablo Aparo.

Temas Películas

Malvinas