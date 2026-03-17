Axel Kicillof: "El ajuste lo paga el pueblo y la casta viaja en avión presidencial muy tranquila"

El gobernador bonaerense lanzó el CEDAF en La Plata y apuntó contra Javier Milei: habló de “10 mentiras” del modelo económico, denunció caída del empleo, la inversión y el salario, y afirmó que “la macro está mal y la micro está horrible”.

El gobernador sostuvo que “la economía no crece” y que el país atraviesa “un estancamiento desde que llegó Milei”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , encabezó esta tarde el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) en La Plata con un duro diagnóstico sobre la gestión de Javier Milei y una frase que condensó el tono de su mensaje: “El ajuste lo paga el pueblo y la casta viaja en avión presidencial muy tranquila” . En ese marco, aseguró que “la macro está mal y la micro está horrible” y advirtió que “este programa económico es un desastre” .

El acto se realizó en el Teatro Coliseo Podestá, con la presencia del intendente Julio Alak ; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco ; la exministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec ; el exministro de Infraestructura Agustín Simone y el titular de Aubasa, Pablo Ceriani , además de intendentes, legisladores y dirigentes sindicales. Allí, el mandatario aseveró que "nos tocó el presidente más ignorante y sometido que nos podía tocar".

El CEDAF es una asociación sin fines de lucro que funcionará como think tank del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y que buscará elaborar un programa político con proyección nacional de cara a 2027 . Se trata de una usina de ideas orientada a producir diagnósticos, investigaciones y propuestas de políticas públicas , con trabajo en áreas como educación, salud, infraestructura, trabajo, seguridad y producción, y con la meta de trascender los límites de la provincia de Buenos Aires . Según explicaron desde el Gobierno, se apuntará a funcionar en red con otros centros de estudios del país , con el objetivo de reunir diagnósticos territoriales y desarrollar propuestas.

En su discurso, Kicillof explicó que el CEDAF elaboró un documento que “desmitifica una serie de afirmaciones que a dos años del gobierno de Javier Milei se intentan instalar como verdades absolutas” , y enumeró lo que definió como “las 10 mentiras” del modelo económico libertario.

“A uno le da bronca que se repitan estas ideas. La economía no va bien. Argentina no va por el camino correcto. La macro está mal y la micro está horrible . Sin embargo, muchos critican al Gobierno pero coinciden con estos presuntos logros”, planteó.

El gobernador sostuvo que “la economía no crece” y que el país atraviesa “un estancamiento desde que llegó Milei”, con “sectores que se están destruyendo”, “el consumo en picada” y “el salario destruido”. “El tejido productivo e industrial se está haciendo pomada”, graficó.

En esa línea, rechazó que exista un flujo de inversiones: “No está llegando inversión gracias al RIGI. La inversión extranjera es negativa por primera vez en 20 años. En dos años cerraron 21 mil empresas”. También apuntó contra el mercado laboral: “Cayeron 235 mil puestos de trabajo en el sector privado y 30 mil en el Estado. Crece la informalidad”.

cedaf Foto: Matías Campioni

A la vez, Kicillof cuestionó además los datos oficiales sobre pobreza: “Milei dice que sacó a 12 o 15 millones de personas de la pobreza. No hay manera de que esté cayendo. La guita no alcanza, la gente vive cada vez peor”.

Sobre la inflación, consideró que el principal argumento del Gobierno “no se sostiene”: “Hay inflación acumulada en tarifas, transporte y alquileres del 500%. Si la teoría era que bajando la emisión la inflación iba a cero, el resultado no fue así”. Y agregó: “Le piden sacrificios inútiles a la gente mientras destruyen el empleo y el bolsillo”.

El mandatario bonaerense también negó que exista una recuperación salarial: “Dicen que el salario crece, es mentira. No hay recuperación del salario”.

En el plano fiscal, cuestionó el superávit que exhibe la Casa Rosada: “Dicen que recortaron gastos innecesarios, pero los números, contando intereses de deuda, dan 4,1% de déficit financiero. Tienen un superávit trucho: lo logran ocultando intereses y cortando recursos y obras de manera ilegal”.

En ese punto, el gobernador hizo una referencia directa a la disputa judicial que mantiene la provincia con la Nación por fondos previsionales y celebró la reciente intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. “Pido un aplauso a la Corte Suprema porque se acordó de la provincia y hoy nos llamó para discutir el robo de recursos que nos hizo el Gobierno nacional”, afirmó.

Los ministros de Kicillof en el acto de CEDAF Matías Campioni

La mención alude a la demanda que la administración bonaerense impulsa contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por transferencias adeudadas vinculadas al financiamiento de la caja previsional provincial, una deuda que, según estimaciones oficiales, supera los $2,2 billones.

“Son recursos que no son de este gobernador, sino del pueblo de la provincia”, remarcó Kicillof, al cuestionar el recorte de envíos nacionales y advertir que el ajuste también impacta sobre jubilaciones, universidades y obra pública.

En simultáneo, afirmó que “la deuda creció 39 mil millones de dólares” y rechazó que la presión impositiva recaiga en provincias y municipios: “El peso de los impuestos municipales no supera el 1% del PBI. Basta de perseguir a intendentes que dan respuesta a la crisis, dan alimentos y medicamentos a la gente que no da más”.

“No sos vos, es Milei”

El punto más crítico de su intervención llegó al referirse al impacto social del ajuste: “El ajuste no lo pagó la casta. Lo pagaron los jubilados, los trabajadores, los científicos, docentes, médicos, enfermeros. El pueblo. La casta viaja en avión presidencial muy tranquila”, planteó con ironía para referirse al viaje del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su esposa en vuelo oficial a Nueva York.

En ese sentido, Kicillof encuadró el rumbo económico dentro de experiencias previas: “No es un programa liberal-libertario, es el mismo programa neoliberal de siempre, como con Martínez de Hoz, Menem o Macri”. Y apuntó contra el discurso oficial: “Hablan de luz al final del túnel, de brotes verdes, de recuperación en V corta, de que lo peor ya pasó. Nada de eso pasa”.

También cuestionó lo que definió como una “culpabilización de la víctima”: “Al empresario porque le va mal, al laburante porque perdió el trabajo, al del turismo porque no es eficiente. A todos ellos les digo: no sos vos, es Milei”.

"No es este el único destino"

En el tramo final, el gobernador denunció una “batería de mentiras” como método de gobierno y cuestionó distintos escándalos recientes: “No puedo creer la criptoestafa, como no puedo creer lo de ANDIS. Si atrás de algo así hubiera un peronista, estaría preso”.

Además, vinculó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner con una estrategia de distracción: “Persiguen a Cristina para tapar lo que está pasando”.

Para Kicillof, el objetivo del oficialismo es “buscar la resignación” e instalar que “no había alternativa”. “No es este el único destino de la Argentina. Quieren un país sin universidad, sin industria, sin ciencia y sin soberanía”, advirtió. Y cerró con una convocatoria: “Hay que desbaratar ese mensaje y convencer a la mayoría de que no era necesario hacer esto”.

"Rompamos esta situación de inercia y parálisis. Que no nos hagan creer con encuestas que está todo perdido. Los invito a ir a mirar al barrio, a la fábrica, a la escuela, a los claustros, ir a buscar el potencial y la capacidad del peronismo y del campo popular. Esto pretende ser una red abierta y participativa, no algo monolítico sino un centro de estudios y de militantes abierto", remarcó y subrayó la necesidad de que "sea federal". Finalmente, dijo: "Se deben despertar las células dormidas que hay en todo el país. Es una convocatoria a hacer política, a pensar, a animarse a debatir y pelear por lo que pensamos. Hay que salir afuera, producir para adentro y romper con este proyecto que nos proponen".

Alak y Ruiz Malec

Durante el acto, Alak destacó el valor simbólico del escenario elegido y lo vinculó con la construcción de un proyecto político nacional. Recordó la historia del Teatro Coliseo Podestá, subrayó su carácter pionero dentro de la cultura argentina y sostuvo que, así como ese espacio supo albergar una obra fundacional del teatro nacional, Juan Moreira, hoy vuelve a ser punto de partida para “un programa que le dé esperanza a los argentinos”. En ese marco, contrapuso esa iniciativa a las ideas de la escuela austríaca y afirmó que el camino debe orientarse a la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, y señaló que Kicillof "es el mejor candidato presidencial".

ALak

Luego, Mara Ruiz Malec convocó a “participar de esta construcción colectiva” y a debatir ideas con límites claros, al advertir que no hay lugar para quienes reivindican el golpe de Estado o promueven la proscripción de dirigentes políticos como Cristina Kirchner. En su diagnóstico, alertó sobre el deterioro de los indicadores sociales, con aumento del desempleo, la informalidad y una inflación persistente, y remarcó que esa situación “no es culpa de la gente”.

Asimismo, sostuvo que el objetivo del espacio no será solo elaborar diagnósticos, sino proyectar soluciones a futuro. En ese sentido, recogió una demanda de la militancia -“qué hay que hacer para estar mejor y por qué no se hizo antes”- y planteó la necesidad de organizarse a nivel nacional para pensar políticas públicas que pongan al Estado al servicio de ese programa. Finalmente, definió al CEDAF como una usina de ideas amplia, nutrida por militantes, técnicos y dirigentes de todo el país, con el objetivo de aportar propuestas para un proyecto presidencial encabezado por Kicillof.