Axel Kicillof busca proyectarse como alternativa para 2027 con el lanzamiento de un think tank Por Juliana Ricaldoni + Seguir en









Presenta el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), que funcionará en red a nivel país para elaborar diagnósticos y propuestas. Lo impulsan referentes técnicos del oficialismo bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof encabezará este martes en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), una asociación sin fines de lucro que funcionará como think tank del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y que buscará elaborar un programa político con proyección nacional de cara a 2027.

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Se trata de una usina de ideas orientada a producir diagnósticos, investigaciones y propuestas de políticas públicas, con trabajo en áreas como educación, salud, infraestructura, trabajo, seguridad y producción, y con la meta de trascender los límites de la provincia de Buenos Aires.

El espacio estará coordinado por la exministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec, junto al exministro de Infraestructura Agustín Simone y el titular de Aubasa, Pablo Ceriani, quienes vienen trabajando en la articulación de equipos técnicos y académicos para la elaboración de informes y propuestas en áreas económicas, sociales y productivas.

Según lo previsto, durante el acto se proyectará un video institucional, habrá una presentación formal a cargo de los referentes del centro y el cierre quedará en manos del mandatario provincial. El encuentro contará con la presencia de más de 30 intendentes, legisladores del MDF, economistas y autoridades de universidades nacionales, además de dirigentes sindicales de la CGT como Héctor Daer, Carlos Acuña, Octavio Argüello, además de referentes de sindicatos como ATE, Suteba, UPCN y la UOM.

Desde el entorno oficial explican que el Cedaf apunta a funcionar en red con otros centros de estudios del país, con el objetivo de reunir diagnósticos territoriales y desarrollar propuestas. En esa línea, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que “no es una herramienta para una candidatura, sino para construir un proyecto político alternativo” al del presidente Javier Milei.

El lanzamiento se da tras la interna del Partido Justicialista bonaerense, en la que el kicillofismo se impuso el domingo en la mayoría de los distritos en disputa y dejó al gobernador fortalecido en la conducción partidaria. “Empieza una nueva etapa”, planteó Bianco, quien llamó a “la colaboración de todos los sectores” para consolidar una alternativa política. El kicillofismo busca ahora dar contenido programático a su estrategia nacional, con un esquema que, según remarcan, no parte de una candidatura sino de la construcción colectiva de propuestas junto a distintos sectores del peronismo y otros espacios críticos del rumbo del Gobierno nacional. En el entorno del gobernador aseguran que el objetivo es diseñar un plan de acción para “la Argentina que viene”, a partir del aporte de especialistas y del despliegue territorial del MDF en todo el país, en un esquema que buscará integrar a distintos sectores del peronismo y a espacios críticos con el Gobierno nacional.