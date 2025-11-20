A menos de cuatro horas: el rincón poco conocido de Buenos Aires perfecto para refrescarse del calor + Seguir en









Descubrí una joya escondida para hacer turismo en Buenos Aires, con aire puro, naturaleza viva y actividades para todas las edades.

Un destino en Buenos Aires ideal para quienes buscan hacer turismo sin multitudes y con actividades para toda la familia. Municipio de Tapalqué

En Argentina abundan los lugares ideales para hacer turismo, pero no todos los destinos reciben la misma atención. Aunque muchos eligen playas, sierras o grandes centros urbanos, otros prefieren escapadas a sitios menos populares. A pocos kilómetros de Buenos Aires, existe una opción tranquila y con paisajes soñados para desconectarse.

El clima invita a salir de la ciudad y descubrir rincones donde la naturaleza ofrece un respiro. Tapalqué aparece como una alternativa que combina vegetación, agua fresca y actividades relajantes. Sin la necesidad de viajar cientos de kilómetros, se puede disfrutar de un entorno distinto sin gastar de más.

TAPALQUÉ Ideal para escapadas cortas, este rincón de Buenos Aires sorprende con propuestas de turismo que combinan relax, aventura y tradición local. Gentileza Pueblitos, Tapalqué Dónde se ubica Tapalqué Tapalqué está en el centro de la provincia de Buenos Aires, a menos de cuatro horas en auto desde la Ciudad. El acceso es directo por rutas nacionales y provinciales, lo que lo convierte en un destino práctico para una escapada de fin de semana o una salida de día completo.

La tranquilidad de su paisaje y su cercanía con otras localidades lo convierten en un punto estratégico para explorar la región. A diferencia de otros destinos más concurridos, Tapalqué mantiene su esencia de pueblo, ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza sin multitudes.

Qué se puede hacer en Tapalqué La Costanera del Arroyo Tapalqué marca el pulso del pueblo, con más de diez kilómetros de espacios arbolados donde solo se oyen el agua y los pájaros. Allí se puede disfrutar de la pesca, realizar caminatas, correr, nadar o pasear en bicicleta y kayak, todo dentro de un entorno seguro y natural.

Otro gran atractivo es el Balneario Municipal, epicentro de numerosas actividades culturales y recreativas durante el año. Este lugar ofrece además fogones, hornos de barro, juegos para chicos y canchas para practicar deportes. El pueblo también cuenta con un natatorio climatizado y se destaca por su tradicional Fiesta de la Torta Negra, una celebración que reúne a residentes y turistas para compartir costumbres y sabores típicos. Estas propuestas convierten a Tapalqué en un destino atractivo para quienes buscan un respiro diferente, sin recorrer largas distancias ni alejarse del contacto con la naturaleza. Cómo ir hasta Tapalqué Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar a Tapalqué por la Ruta Nacional 3 hasta Azul y luego tomar la Ruta Provincial 51. El trayecto demora entre tres y cuatro horas según el tráfico y las condiciones del camino. También existe la posibilidad de contratar servicios de transporte o ir en combis turísticas que salen desde puntos clave del AMBA y ofrecen viajes organizados, especialmente los fines de semana y feriados largos.