El estreno de Zootopia 2, la nueva producción animada de Walt Disney Animation Studios, llegará con una propuesta pensada para públicos que requieren una experiencia sensorial adaptada. Disney y Cinemark Hoyts organizaron funciones distendidas tanto en Córdoba como en Buenos Aires, una modalidad que ya gana terreno en la industria por su enfoque inclusivo.
Zootopia 2 tendrá funciones especiales de cine distendido para niños neurodivergentes
Las funciones distendidas buscan reducir los estímulos y facilitar la permanencia en las salas. Córdoba y Buenos Aires serán dos de las ciudades que ofrecerán esta experiencia.
En el caso de Córdoba, la proyección especial será el domingo 7 de diciembre a las 10.30 en Cinemark Hoyts Nuevocentro. Las entradas pueden adquirirse online o en las boleterías del complejo.
Cómo son las funciones de cine distendido
Estas funciones se desarrollan en un entorno especialmente acondicionado para personas neurodivergentes o con hipersensibilidad sensorial. El objetivo es reducir estímulos y facilitar la permanencia en la sala sin las exigencias habituales del cine comercial. Para ello, la cadena aplicará una serie de ajustes:
Atenuación de luces y sonido durante toda la proyección.
Ingreso y egreso flexible, de modo que cada asistente pueda moverse con libertad y sin restricciones.
Salas parcialmente ocupadas para favorecer la circulación y evitar la sensación de aglomeración.
Permiso para ingresar con dispositivos de regulación sensorial —auriculares, anteojos oscuros, juguetes sensoriales— y utilizarlos sin limitaciones dentro de la sala.
Espacios de regulación sensorial disponibles para quienes necesiten tomarse un descanso en un ambiente más tranquilo.
Señalética y recursos informativos adaptados para anticipar la experiencia y disminuir la ansiedad.
Con este esquema, Cinemark Hoyts busca ampliar la accesibilidad y ofrecer una experiencia cinematográfica más amigable para quienes suelen enfrentar barreras al momento de asistir a una función tradicional.
De qué trata Zootopia 2 y cuándo va a ser su estreno en Argentina
La segunda entrega de Zootopia, dirigida nuevamente por Jared Bush y Byron Howard, retoma la acción en la ya clásica ciudad animal. Allí, Judy Hopps y Nick Wilde vuelven al ruedo como dupla consolidada, esta vez para enfrentar a una nueva amenaza: Gary De’Snake, un reptil tan escurridizo como peligroso cuya llegada pone en jaque la convivencia que sostiene a la metrópolis.
La secuela amplía el mapa del universo original y lleva la aventura más allá del casco urbano. La trama recorrerá pantanos, desiertos y corredores subterráneos habitados por especies que hasta ahora no habían tenido participación en la saga. También se incorporan nuevas voces al elenco: Ke Huy Quan, Andy Samberg, Brenda Song y Macaulay Culkin. Idris Elba, por su parte, regresa en la piel —y autoridad— de Chief Bogo.
"Zootopia 2" llegará a los cines de América Latina el 27 de noviembre de 2025, mientras que el videoclip de “Zoo” ya se encuentra disponible en la cuenta oficial de Disney en YouTube.
