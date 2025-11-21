Zootopia 2 tendrá funciones especiales de cine distendido para niños neurodivergentes + Seguir en









Las funciones distendidas buscan reducir los estímulos y facilitar la permanencia en las salas. Córdoba y Buenos Aires serán dos de las ciudades que ofrecerán esta experiencia.

Zootopia tendrá funciones especiales de cine distendido.

El estreno de Zootopia 2, la nueva producción animada de Walt Disney Animation Studios, llegará con una propuesta pensada para públicos que requieren una experiencia sensorial adaptada. Disney y Cinemark Hoyts organizaron funciones distendidas tanto en Córdoba como en Buenos Aires, una modalidad que ya gana terreno en la industria por su enfoque inclusivo.

En el caso de Córdoba, la proyección especial será el domingo 7 de diciembre a las 10.30 en Cinemark Hoyts Nuevocentro. Las entradas pueden adquirirse online o en las boleterías del complejo.

Cómo son las funciones de cine distendido Estas funciones se desarrollan en un entorno especialmente acondicionado para personas neurodivergentes o con hipersensibilidad sensorial. El objetivo es reducir estímulos y facilitar la permanencia en la sala sin las exigencias habituales del cine comercial. Para ello, la cadena aplicará una serie de ajustes:

Atenuación de luces y sonido durante toda la proyección.

Ingreso y egreso flexible, de modo que cada asistente pueda moverse con libertad y sin restricciones.

Salas parcialmente ocupadas para favorecer la circulación y evitar la sensación de aglomeración.

Permiso para ingresar con dispositivos de regulación sensorial —auriculares, anteojos oscuros, juguetes sensoriales— y utilizarlos sin limitaciones dentro de la sala.

Espacios de regulación sensorial disponibles para quienes necesiten tomarse un descanso en un ambiente más tranquilo.

Señalética y recursos informativos adaptados para anticipar la experiencia y disminuir la ansiedad. Con este esquema, Cinemark Hoyts busca ampliar la accesibilidad y ofrecer una experiencia cinematográfica más amigable para quienes suelen enfrentar barreras al momento de asistir a una función tradicional.

image La proyección especial será el domingo 7 de diciembre a las 10.30 en Cinemark Hoyts Nuevocentro. De qué trata Zootopia 2 y cuándo va a ser su estreno en Argentina La segunda entrega de Zootopia, dirigida nuevamente por Jared Bush y Byron Howard, retoma la acción en la ya clásica ciudad animal. Allí, Judy Hopps y Nick Wilde vuelven al ruedo como dupla consolidada, esta vez para enfrentar a una nueva amenaza: Gary De’Snake, un reptil tan escurridizo como peligroso cuya llegada pone en jaque la convivencia que sostiene a la metrópolis.

La secuela amplía el mapa del universo original y lleva la aventura más allá del casco urbano. La trama recorrerá pantanos, desiertos y corredores subterráneos habitados por especies que hasta ahora no habían tenido participación en la saga. También se incorporan nuevas voces al elenco: Ke Huy Quan, Andy Samberg, Brenda Song y Macaulay Culkin. Idris Elba, por su parte, regresa en la piel —y autoridad— de Chief Bogo. "Zootopia 2" llegará a los cines de América Latina el 27 de noviembre de 2025, mientras que el videoclip de “Zoo” ya se encuentra disponible en la cuenta oficial de Disney en YouTube.