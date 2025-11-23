Del mar a la mesa: platos con pulpo

Los mejores seis restaurantes de todo Buenos Aires que ofrecen platos con pulpo en la mejor de sus versiones.

Ubicado en la Costanera Norte , frente al Río de la Plata, COSTA7070 , el proyecto de Pedro Bargero e Inés De Los Santos se ha consolidado como un referente de la alta gastronomía con fuertes influencias mediterráneas y un profundo respeto por los sabores del Atlántico Sur. Dentro de la carta, destaca por su excelencia el Pulpo Costa , un plato que se ha convertido en un clásico inamovible de la casa.

Este plato realza la calidad de su ingrediente principal: un tentáculo de pulpo, de origen español . La preparación es artesanal y precisa: el tentáculo primero es braseado y luego se le da un toque final ahumado a la parrilla . Se presenta solo, aderezado únicamente con un toque de aceite de oliva y pimentón, permitiendo que la textura tierna y el sabor profundo del pulpo a la brasa sean el centro de la experiencia.

Para maridar esta estrella de la carta, la acidez de un vino blanco fresco resulta ideal, ya que su mineralidad realza el sabor del pulpo y equilibra la untuosidad del aceite de oliva.

La Pescadorita , referente de la cocina de mar , cuenta con casi quince años de trayectoria en Palermo. Su carta ofrece diversas preparaciones con pulpo como ingrediente central: el Pulpo español grillado con cremoso de maíz asado, papas rotas y reducción de Malbec; el clásico Pulpo Español a la gallega servido con papas al natural, pimentón español y sal marina, y la Paella de pulpo al ajillo que incluye chipirones, brócolis y setas.

La Pescadorita (4) Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

Bajo la dirección del chef David Ribulgo, los platos se acompañan con sugerencias como un tinto ligero, vinos blancos o espumantes secos. La propuesta se centra en la frescura del producto, preparados con técnicas de cocción precisas, y se desarrolla en un ambiente que recrea el imaginario costero.

ONO NIKKEI

Ono Nikkei, restaurante de cocina peruana moderna con espíritu barrial en Colegiales, invita a probar su Causa de Pulpo al Olivo, plato que se compone de un puré suave de papa andina al ají amarillo, sobre el cual reposa un exquisito pulpo confitado, todo coronado con una intensa emulsión de olivas negras.

Ono Nikkei (1) Dirección: Avenida Forest 1399, Colegiales.

Se puede degustar solo o como parte del trío de causas, una propuesta para compartir que reúne esta versión junto a otras dos variantes. Este espacio, que combina calidez y un proyecto gastronómico integral, ofrece además sushi libre de lunes a jueves, take away de lunes a sábados y una ambientación íntima perfecta para disfrutar. Ono Nikkei es el punto de encuentro ideal para experimentar los sabores peruanos ejecutados con oficio y detalle en el corazón del barrio.

Ono Nikkei - redes (1) Ono Nikkei.

WINO

En Palermo, WINO es uno de los nuevos puntos imperdibles para quienes buscan disfrutar del vino sin complicaciones y en un ambiente descontracturado. Su propuesta reúne más de 120 etiquetas a precios de vinoteca, incluyendo añadas históricas, proyectos independientes y vinos internacionales, 15 opciones por copa y flights semanales de cuatro copas pensados para comparar estilos y regiones.

Wino - tiradito de pulpo Dirección: Thames 1347, Palermo.

Todo se sirve en cristalería Riedel, acompañado por una cocina actual y estacional, con platos pensados para llevar al centro de la mesa y compartir, sin distinción entre entradas y principales. Entre los destacados del menú aparece el tiradito de pulpo con olivas negras. La preparación combina láminas de pulpo tierno con una brunoise de papas, emulsión de aceitunas, crocante de cúrcuma y cenizas de aceitunas negras, coronado con un delicado aceite de yerba mate. El resultado es un plato vibrante, con texturas contrastadas y un perfil salino-aromático que funciona a la perfección con blancos frescos, naranjos o tintos ligeros de la carta.

WINO_SALON (2) (1) Wino Salón.

SUSHICLUB

En el panorama de la cocina de fusión asiática, SushiClub eleva su propuesta y consagra al pulpo como estrella. Para ello, elige una materia prima de excepción: el pulpo español. Este ingrediente es el protagonista de una serie de platos que se distinguen por su amalgama de sabores.

SushiClub - Pulpo & Langostino Anticuchero Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales en CABA, AMBA y el interior del país.

Entre las opciones más destacadas se encuentra el Pulpo & Langostino Anticuchero Back Limited Edition, un sashimi de langostino y pulpo con salsa anticucho, acompañado de crema de palta, criolla de tomate y salsa huancaína, que regresa como un favorito dentro de la línea Backitchen. Se suman las Causitas Mar Adentro, una entrada que presenta pulpo glaseado sobre un cremoso puré de papa al ají amarillo y un toque de leche de tigre. El menú también ofrece el clásico sashimi de pulpo (finas fetas) y el niguiri de pulpo (finas fetas sobre bocaditos de arroz).