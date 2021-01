Píparo: ante salida decorosa en La Plata y pedido de renuncia a banca

Tres días antes, Píparo también había utilizado las redes para contar el hecho, pero decidió obviar la parte en la que, con su marido al volante, embistieron a dos personas que supuestamente formaron parte del robo. Es más, la Justicia también investiga a Píparo y a su pareja por abandono de persona, lo que provocó una reacción inmediata del Frente de Todos en La Plata, que solicitó su renuncia al cargo municipal de secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género.

Según le confirmaron a este medio fuentes del Ejecutivo platense, Píparo se pedirá licencia de esta función hasta que se aclare su situación judicial. Sin embargo, la diputada y funcionaria no hizo mención a esto en su extensa carta. “Se puede tener un accidente, pero nunca abandonar a la víctima. Que una persona a cargo de una Secretaría abandone a una persona es demasiado ambiguo. En lo que refiere a ética, traspasa todos los límites. Su renuncia debe ser inmediata”, le dijo a Ámbito la concejal del Frente de Todos, Ana Castagneto. Y fue más allá: “Nunca hizo nada en su función. Presentamos 22 pedidos de informes porque se la suele analizar desde la tragedia y no es justo para los platenses”.

Su poca actividad en el cargo fue confirmada por un colega de la legisladora. “No construye nada desde la política y parece como que todos le debemos algo. Pero en concreto es mala funcionaria”. La repercusión política fue tan grande que incluso también se le pidió la renuncia como diputada. La misma fuente asegura que “cuando el otro sector se pone duro es muy difícil entregar fácilmente. Pero está claro porque nadie del espacio sale rápidamente en su apoyo. Es una persona muy difícil. Pero si se confirma el abandono de persona o la tentativa de homicidio, está claro que no contará con respaldo”.

En diálogo con este medio, el diputado Guillermo Escudero aseguró que “la legisladora debe renunciar a la diputación”. Y como ejemplo cita lo ocurrido meses atrás con diputado nacional Juan Emilio Ameri, quien “fue eyectado de su banca por algo que no está tipificado en el código penal. En ese caso sí está catalogado”. En la misma línea, el exprecandidato a intendente de La Plata sostuvo que “no hay que quedarse solo con la incompatibilidad de cargo. Es una situación grave en la que le caben dos figuras: lesiones culposas y abandono de persona o tentativa de homicidio. Es muy grave”.

En su comunicado, Píparo disparó contra el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad Sergio Berni y manifestó que “me duele esta política miserable de desprecio por el otro. Habla de quien la ejerce, no de mí, ocúpense del delito, que no desaparece ensuciando a quien nada tiene que ocultar. Las operaciones políticas pasan, la inseguridad lamentablemente queda y la sufrimos cotidianamente miles de argentinos de a pie, que laburamos, que no vamos custodiados por la vida. Lo que me sucedió a mí, le pasa todos los días, a muchísimos argentinos. Que nadie desvíe el foco”.

Justamente ayer, los abogados de los motociclistas hicieron el mismo reclamo y pidieron la detención del marido de la diputada por considerar que existen “peligros procesales” y que intentó cometer un doble homicidio.