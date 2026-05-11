Gustavo Sáenz reclamó por el suministro de gas en el norte: "No podemos ser argentinos de segunda"

El gobernador de Salta publicó un duro pedido a Nación. "Las provincias del norte merecen las mismas respuestas que cualquier otra región", aseguró. Hay preocupación en industriales por el servicio.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , hizo público este lunes un duro reclamo por el suministro de gas para las provincias norteñas. "No podemos seguir siendo ciudadanos de segunda", afirmó el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

A través de X, Sáenz afirmó que el norte necesita "previsibilidad, inversiones y respuestas definitivas", al tiempo que aseguró: "No podemos seguir siendo argentinos de segunda". Anticipó, a la vez, que seguirá "gestionando y reclamando" donde haga falta.

"Las provincias del norte argentino merecen las mismas oportunidades y las mismas respuestas que cualquier otra región del país. Lo que estamos pidiendo no es un privilegio: es un derecho que le corresponde a toda nuestra gente y a todos los argentinos", detalló.

Por otra parte, el mandatario salteño denunció que hace años que el norte argentino "vive la misma incertidumbre por el abastecimiento del gas cada vez que llega el frío". "No podemos seguir naturalizando esta situación", afirmó.

Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento.… pic.twitter.com/atZcBAqUwL

Acto seguido, mencionó que Salta fue, durante una década, una provincia que le dio gas a la Argentina, y que desde esa tierra "salió la energía para abastecer y hacer crecer el país" y que por eso no pueden aceptar "estar mendigando lo que durante décadas los salteños aportamos al país".

"Todos los años pasa lo mismo: la incertidumbre del abastecimiento, las restricciones para nuestras familias, para nuestros comercios, para nuestras industrias, para nuestros productores. Ha llegado el momento de poner fin y garantizarle al norte argentino lo que le corresponde", completó Gustavo Sáenz.

Preocupación entre industriales norteños por el suministro de gas

Como contó Ámbito, la preocupación por el suministro del gas crece en el norte argentino. El empresariado de Tucumán y Salta advierte que están "al borde del colapso", producto de la convergencia de tres factores: el agotamiento de la Cuenca Noroeste, los retrasos en la finalización de la Reversión del Gasoducto Norte y la Resolución Nº 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación, que reconfigura el sistema de transporte y reduce drásticamente la provisión de gas para las industrias de la región.

La Resolución Nº 66/2026, publicada en el Boletín Oficial el 13 de marzo de 2026, establece la "Reconfiguración del Sistema de Transporte de Gas Natural", en el marco de la Emergencia Energética prorrogada por el Decreto Nº 49/2026.

La norma reconoce los "cambios estructurales" que modificaron los flujos históricos de gas: el auge de Vaca Muerta desplazó el eje productivo hacia el sur, mientras la Cuenca Noroeste entró en declive y cesaron los envíos desde Bolivia.

Según el texto, la cuenca del norte se encuentra en "franca decadencia, aportando apenas un 20% de su capacidad histórica". La resolución deja sin efecto el Programa "Transport.Ar Producción Nacional" que fue creado en 2022 y rescinde contratos de transporte sobre el Gasoducto Perito Pascasio Moreno (GPM), antes denominado Néstor Kirchner, buscando optimizar el sistema para los nuevos flujos predominantemente sur-norte.

Sin embargo, para las industrias del NOA esta reconfiguración se traduce en una reducción concreta: la Unión Industrial de Tucumán (UIT) denunció que la capacidad de transporte firme pasará de 4,99 MMm³/d desde el norte a 3,22 MMm³/d desde Neuquén, lo que implica una merma de 1,77 MMm³/d (-35%), a partir del 1º de mayo de 2026.