Empresarios chaqueños piden también una zona aduanera

P: Usted, en cierta forma cuestionó la falta de trabajo en conjunto de los legisladores nacionales del NEA por encima de las banderías políticas, inclusive utilizó la frase de que los diputados chaqueños “se durmieron…”

J.L.C.: Es cierto yo estoy convencido de que los legisladores deben trabajar juntos por el desarrollo de las obras del NEA. Siempre se habla del Norte postergado, pero para que eso no suceda los legisladores deben trabajar en conjunto y convertirnos en provincias competitivas como lo es el país central o La Pampa húmeda. Debemos dejar de ser provincias que expulsan a los comprovincianos que se van por una mejor calidad de vida.

P.: ¿Qué ciudades chaqueñas considera que deben estar dentro del régimen diferencial aduanero que se aprobó en Diputados?

J.L.C.: Las ciudades ubicadas en el Departamento Bermejo. Serían: General Vedia; Puerto Bermejo; Isla Cerrito; La Leonesa; Las Palmas y Puerto Eva Perón. Y para el resto de la provincia se debería buscar otras forma de desarrollo.

P.: ¿Incluye a Resistencia, la capital de Chaco, como zona a buscarle un mayor desarrollo?

J.L.C.: Como capital tiene ya bastante desarrollo con el sector público

P: En el caso específico de Chaco, en las localidades fronterizas ¿qué rubro de industrias considera que podrían instalarse?

J.L.C.: Chaco es el principal productor de algodón del país y las tejedurías están instaladas en La Rioja y Buenos Aires; producimos soja, girasol, maíz, sorgo y todo se elabora en Córdoba, Santa Fe o sale para exportación. En Chaco, por ejemplo, no contamos con una fábrica de Etanol y tenemos producción suficiente para tener un desarrollo de este alcohol, tampoco contamos con fábricas de aceite

P.: Según usted plantea el NEA está muy postergado, pero no de ahora sino desde hace décadas…

J.L.C.: Sí. Por ejemplo, el Belgrano Cargas está trabajando en una parte, pero se podría desarrollar mucho más. Es vergonzoso que Chaco no tenga una conexión directa a través de un puente con Paraguay del cual se viene hablando hace muchos años, pero no se avanza. No estamos hablando de obras de costos faraónicos. Un puente desarrollaría una zona productiva muy importante como lo es el norte de la Argentina. El puente Chaco-Corrientes está colapsado y necesitamos urgente otro puente, el dragado del río Paraná, desarrollo de los puertos, son puntos importantes para el crecimiento del NEA.