Chubut: el oficialismo busca plan "B" para aprobar ajuste y deuda

De llevarse la reforma planteada por el oficialismo, el Estado podría bajar su déficit en 13 mil millones para una deuda de 22 mil millones pesos. Esto como parte de un objetivo principal: reperfilar un bono Bocade por 650 millones de dólares, cuyos intereses de 12.5 millones de dólares vencen el próximo 26 de enero.

No será fácil. Para empezar el plan de realizar una extraordinaria para hoy no podrá ser llevado a cabo debido a la medida de fuerza realizada por APEL, quienes todavía no cobraron su sueldo y de esta manera dejaron sin poder de acción al recinto. “Es una situación compleja. El Gobierno no respetó el rango de pagos que venía realizando y hay mucha incertidumbre y preocupación por no saber cuándo nos van a pagar”, le dijo a este diario Ángel Sierra, secretario general de APEL Chubut.

La medida es concreta y desde el Gobierno saben que sin pago no habrá forma de sesionar en la Legislatura. Para colmo, la mayoría de los 220 empleados planta permanente del palacio legislativo forman parte del tercer y cuarto rango de pago y el Gobierno recién pagará el segundo este viernes.

“La idea es no sesionar esta semana. El lunes a las 17 nos reunimos con la gente del banco y Economía y el martes a las 10 con Pesca para luego ver de qué manera sesionar. Hay una posibilidad concreta de sacar la sesión de la Legislatura”, asegura un diputado del arcionismo. “Para lograrlo necesitamos 18 votos. Nosotros somos 16 y dos más conseguimos”, afirma.

Según Sierra la acción es imposible. “Por más que puedan realizarlo, no se puede presentar ni firmar ningún proyecto sin los empleados legislativos. Y ningún sector administrativo está en actividad”.

En concreto, el oficialismo buscará sesionar el 29 de enero. Para hacerlo, sabe, deberá tener acreditado, al menos el pago del tercer rango, y la seguridad de cuándo será realizado el cuarto pago. “Más allá de que el gobierno está en falta por no realizar el pago, el paro es una movida sindical de tintes políticos”, asegura el mismo diputado.

“No estamos permitiendo sesionar simplemente porque no nos pagan el sueldo. No tiene nada que ver con el paquete de medidas, por más que sea un proyecto con el que se echa más leña al fuego”, replica Sierra.

Los conflictos son mayores. El oficialismo de extracción gremial pide que se saque el congelamiento de sueldo para poder dar su aval. No se trata de un impedimento. El Gobierno sabe que puede lograr la aprobación del paquete y frenar los aumentos a través de un decreto. Habrá que ver de qué manera deciden actuar para llegar a su objetivo.