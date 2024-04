Con reclamos de fondos para transporte público y obras públicas, Francos se reunió con intendentes en Rosario

La reunión se realizó en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), junto al río Paraná, y contó con casi la veintena de los jefes y jefas que integran el Encuentro Federal de Ciudades Capitales y Alternas, que reemplazó en interlocución con el Poder Ejecutivo Nacional y visibilidad a la Federación Argentina de Municipios (FAM), de alto perfil durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. En la mesa principal también estuvo el intendente de la capital cordobesa, Daniel Passerini. La deliberación fue leída también en tono de respaldo a Pullaron y Javkin. "Quiero agradecerles que este primer encuentro sea en Rosario, ciudad que vive un momento particular, pero no por lo que padece en términos de una economía criminal, sino particular también porque estamos en un proceso de avance, de confrontación y de firmeza con todos los niveles del Estado y todos los poderes del Estado alineados", sostuvo cuando el jefe municipal rosarino cuando arrancó el encuentro.