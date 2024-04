Ley Bases: Diputados avanza en sesión maratónica para aprobar el primer proyecto de la era Milei

Este lunes, el oficialismo inició el camino para su principal triunfo en el Congreso . La ley Bases no contiene la ambición de su antecesora de enero , pero su poder de transformación del tamaño del Estado y su flexibilización impositiva para el potencial empresarial es concreto. En simultáneo, y tras más de 130 intervenciones, el Gobierno aprobaría a más tardar al mediodía del martes su reforma fiscal en Diputados .

La única fórmula que podría torcer la media sanción de la ley Bases (que aún debe aprobarse en el Senado , donde el escenario para el oficialismo es más incómodo) sería un exabrupto del Gobierno similar al de febrero o al de la Comisión de Juicio Político . Para la noche del lunes, eso aún no había ocurrido. Contaría con el apoyo unánime de su bloque y el del PRO junto a la mayoría de Hacemos Coalición Federal , la Unión Cívica Radical e Innovación Federal . Junto a aliados alcanzarían unos 130 votos, apenas por encima de la mayoría (129), pero lo suficientemente convencidos para no modificar su posición, ya que alegan que el oficialismo estuvo más dispuesto a incluir sus pedidos, que mencionan como logros: YPF y Banco Nación fuera de la lista de privatizaciones o la preservación de la Zona Fría impositiva, son ejemplos.

Algunos acompañarán la totalidad con disidencias y otros rechazarán el proyecto pero harán excepciones en puntos que impactan positivamente sobre sus regiones, lo que puede alterar artículos impositivos o fragmentos de la redacción. La reforma laboral , por caso, será un punto de insistencia del radicalismo, que buscará promover la libertad sindical. El impuestos a las Ganancias es resistido por diputados patagónicos, que entienden que la situación afecta especialmente a su región donde el costo de vida es más alto. La reforma impositiva del tabaco será votada sobre tablas y, aunque aún no se han puesto de acuerdo, la mayoría de los bloques -con casi exclusiva resistencia del PRO- acuerda en incluirlo.

ley bases diputados oposicion up.jpeg Germán Martínez (Unión por la Patria) en medio del bloque de Hacemos Coalición Federal. Ignacio Petunchi

Sin embargo, Javier Milei tendrá lo sustancial de su legislación para las privatizaciones, reforma impositiva, la derogación de la moratoria previsional y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. Los únicos puntos que los libertarios no pueden destrabar a su gusto es el que faculta al Ejecutivo a hacer modificaciones o bien eliminar organismos estatales de forma discrecional o las emergencias para Javier Milei. "No tengamos miedo de darle facultades delegadas a nuestro Presidente. Se la hemos dado a varios presidentes, ¿por qué no a Javier Milei?", dijo el diputado oficialista Pablo Ansaloni, y dejó una pregunta abierta que podría -seguramente- tener muchas respuestas.

Ley Bases y la reconfiguración de los bloques de Diputados

La ley Bases, a casi medio año de la asunción de Javier Milei que reconfiguró el Congreso de la Nación, podría impactar en la conformación de los bloques legislativos. La primera consecuencia ya se difundió: los cinco diputados de la Coalición Cívica, que ya estaban regidos por cierta autonomía a la hora de presentar proyectos, constituirán su propia bancada. “Fue una decisión que tomaron. Es entendible y podía pasar, pero la mayoría nos enteramos por la televisión o por las redes”, le dijo a este medio una persona que integra el espacio, en donde conviven varios sectores que votarán según sus propios criterios.

En el radicalismo, donde las tensiones internas se exponen en las declaraciones y en la posición ante cada proyecto oficialista, desestiman ese horizonte. “Nuestro partido tiene más de cien años y siempre tuvo movimientos y pensamientos propios”, sintetiza Gabriela Brouwer Koning, que estima que después de la ley el bloque se unirá para interpretar la ejecución de políticas de Milei y, en caso de que los resultados económicos continúen presionando al grueso del electorado, consensuar una postura más crítica.

ley bases diputados oposicion ucr.jpg Bloque radical en la Cámara de Diputados. Ignacio Petunchi

Unión por la Patria mira a estos dos bloques y al de Innovación Federal para la construcción de una mayoría legislativa que, a corto plazo, los acompañe para dar quórum (más difícil) y rechace (en caso de llegar al quórum, más probable) el DNU 70/2023 que aún sigue vigente y tiene consecuencias en prepagas, tarjetas de créditos, alquileres y otros puntos. Así lo insinúan en sus intervenciones en el recinto de las últimas semanas y lo confirmó un diputado referenciado con el Frente Renovador para este medio.

Su trabajo no es sencillo: la aprobación de la ley Bases supondría un golpe para su concepción ideológica y las bancadas consideradas dialoguistas encuentran en la independencia y la negociación con el Gobierno mejores herramientas para defender sus intereses regionales. Para el caso, un legislador neuquino le dijo a Ámbito: “No me parece que puntualicen en nosotros cuando les falta número para el quórum; esa es su tarea”.