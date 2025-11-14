Córdoba anunció una "histórica baja de impuestos" para 2026: a qué sectores beneficiará

El gobernador Martín Llaryora envió el Presupuesto 2026 a la Legislatura. Qué pasara con IIBB, Inmobiliario Rural e Inmobiliario Urbano.

El gobernador Martín Llaryora envió este viernes el proyecto de Presupuesto 2026 a la Legislatura de Córdoba y anunció un " plan histórico de reducción de impuestos". "Los cordobeses vienen haciendo un esfuerzo inmenso", aseguró el mandatario mediterráneo al dar a conocer las principales de la "ley madre".

Tal como había anticipado días atrás, luego de reunirse en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro del Interior, Diego Santilli , Llaryora tomó como referencia la expectativa de crecimiento del 6% a nivel nacional que la administración de Javier Milei contempla para el año próximo.

Este viernes, el ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta , presentó los principales lineamientos del texto ante el parlamento local.

La normativa, que requiere doble lectura para su aprobación, contempla reducciones y exenciones en los principales tributos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, con especial foco en pequeños contribuyentes, sectores productivos, inversores y actividades clave como educación, salud, industria y agricultura.

Al respecto, el gobernador indicó: " Los cordobeses vienen haciendo un esfuerzo inmenso: ajustan gastos, sostienen sus negocios, trabajan y producen sin bajar los brazos. Ese sacrificio nos inspira y nos obliga ".

"Tomando la previsión del Gobierno Nacional de un crecimiento del 6% para 2026, apostamos a ese horizonte con responsabilidad y hechos: presentamos en la Legislatura un presupuesto que cuida a los cordobeses, fortalece la producción e implementa un importante Plan de Reducción Impositiva", afirmó en X.

Cuáles son los impuestos que bajarán en Córdoba

Alivio para pequeños comerciantes y estímulo a la inversión

En el marco del Impuesto a los Ingresos Brutos, la Provincia aplicará una "reducción histórica":

• Baja del 30% de la alícuota para pequeños comerciantes: pasa de 3,5% a 2,5%, beneficiando al 64% del comercio cordobés, quienes facturan hasta $88,1 millones anuales.

• Ingresos Brutos CERO para empresas que facturen menos de $3.200 millones y realicen inversiones por al menos el 1,2% de sus ingresos, dentro de la nueva Ley de Promoción Industrial.

• Exenciones de hasta 100% a quienes invierten en el Noroeste y Sur-Sur como parte de la Ley de Igualdad Territorial. La Provincia destina a este programa hasta el 5% de la recaudación total del impuesto, con una asignación de hasta $154.000 millones.

• Continuidad del esquema de Alícuota 0 para inversiones en educación y lanzamiento del Programa Alícuota 0 para el sistema de salud.

Beneficios adicionales:

• Alícuota 0 para actividad agrícola.

• Alícuota 0 para industria promovida.

• Alícuota 0 para créditos hipotecarios.

• Exenciones para Economía del Conocimiento y Fondo Emprendedor

En total, las medidas en Ingresos Brutos implican que el Estado provincial deje de recaudar $450.000 millones, que pasarán directamente al circuito productivo.

Inmobiliario Urbano

El plan establece que ningún contribuyente tendrá aumentos reales en el Impuesto Inmobiliario Urbano. La actualización máxima será del 29%, equivalente a la inflación proyectada, y en la mayoría de los casos habrá reducciones:

• 41% de los contribuyentes (500.000 personas) tendrá reducciones nominales de hasta 25% respecto de lo que pagaron en 2025. Con moneda actualizada, esa reducción se eleva hasta el 54%.

• 11% de los contribuyentes (150.000 aproximadamente) pagarán nominalmente lo mismo que en 2025. En este caso, en moneda real tendrán una reducación del 29%.

• 21% de los contribuyentes (250.000 aproximadamente) tendrán una actualización del 29%. En términos reales no tendrán aumento.

• El 27% de los restantes contribuyentes (310.000 aproximadamente) tendrán actualizaciones menores al 29%, por lo que en términos reales también pagarán menos que en 2025.Además:

• 175.000 personas e instituciones de Córdoba tendrán una exención del 100% del Impuesto Inmobiliario Urbano.

• Se mantienen beneficios: 30% por contribuyente cumplidor y 10% por pago de contado.El impacto fiscal de estas medidas representa $200.000 millones menos de recaudación, que permanecerán en manos de familias y comercios.

Inmobiliario Rural

El Impuesto Inmobiliario Rural se actualizará según el índice de inflación rural, un mecanismo acordado con todas las entidades agropecuarias. El 98% de lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario para obras de infraestructura productiva.

Entre los principales beneficios:

• Nuevo descuento del 5% los propietarios productores con la finalidad de promover que ellos trabajen sus campos.

• Descuento del 30% por contribuyente cumplidor.

• Beneficios por Buenas Prácticas Agropecuarias.

• Descuento por tope del 29%

• Alícuota 0 a la mera compra (instituido el año pasado)

• Exenciones a entidades sin fines de lucro

Exenciones por bosques nativos, zonas protegidas y áreas declaradas zonas de desastre agropecuarios.

Este programa de reducción del Impuesto Inmobiliario Rural significa que el gobierno provincial deja de percibir unos $250.000.000.0000 que pasan al circuito económico cordobés.

Un impulso fiscal para el desarrollo

