Industria automotriz en crisis: Martín Llaryora pide prorrogar la ley de autopartismo + Seguir en









El gobernador de Córdoba advirtió sobre el momento complejo del sector y reclamó prorrogar el régimen nacional clave para la producción y el trabajo.

Martín Llaryora se pronunció sobre la situación actual de la industria automotriz

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció sobre la situación actual de la industria automotriz y alertó sobre un escenario desafiante que impacta directamente en la actividad y el empleo.

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A través de su cuenta oficial en X, el mandatario sostuvo: “La industria automotriz atraviesa un escenario complejo, con dificultades para sostener los niveles de actividad y el empleo”.

En ese contexto, remarcó la necesidad de avanzar con medidas concretas y urgentes: “Por eso es necesario y urgente prorrogar la Ley Nacional de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley 27.263), un régimen clave para sostener el empleo y las inversiones en el sector”.

Industria automotriz: el rol clave del régimen y su impacto en Córdoba Llaryora también detalló que mantuvo un encuentro con actores clave del sector: “Me reuní con representantes del Clúster Automotriz y de Movilidad Sostenible de Córdoba, en un encuentro en el que reafirmamos nuestro compromiso en trabajar para impulsar la extensión del régimen a nivel nacional”, destacó, subrayando el peso de la provincia como uno de los principales polos automotrices del país.

Durante esa reunión, según indicó el propio gobernador, se volvió a poner sobre la mesa la delicada situación del sector: “Los representantes del clúster señalaron que la industria automotriz atraviesa un escenario complejo, con dificultades para sostener los niveles de actividad y empleo”.

Tapa - Produccion Cronos (NA).jpg El impacto de esta política, según detalló, es visible tanto a nivel provincial como nacional. “En Córdoba, este instrumento fue determinante para la producción de modelos como la Nissan Frontier, los proyectos de Renault Argentina y vehículos de Stellantis como Cronos, Titano y Dakota”, señaló. En relación al marco normativo vigente, explicó que la ley actual tiene un rol estratégico para el desarrollo industrial: “La norma, vigente hasta 2029 pero con posibilidad de incorporar nuevos proyectos solo hasta 2027, establece un esquema de reintegros en función del nivel de integración local de autopartes”, lo que permitió “consolidar una red de proveedores y atraer inversiones industriales estratégicas”. El impacto de esta política, según detalló, es visible tanto a nivel provincial como nacional. “En Córdoba, este instrumento fue determinante para la producción de modelos como la Nissan Frontier, los proyectos de Renault Argentina y vehículos de Stellantis como Cronos, Titano y Dakota”, señaló. Además, agregó que “a nivel nacional también acompañó desarrollos como la Toyota Hilux y la Ford Ranger”. llaryora Llaryora también detalló que mantuvo un encuentro con actores clave del sector: “Me reuní con representantes del Clúster Automotriz y de Movilidad Sostenible de Córdoba, en un encuentro en el que reafirmamos nuestro compromiso en trabajar para impulsar la extensión del régimen a nivel nacional”, destacó. Finalmente, el mandatario puso el foco en el empleo y la necesidad de previsibilidad para el sector: “Nuestra provincia tiene 40 mil trabajadores del sector, por lo cual resulta fundamental extender la vigencia de la Ley nacional hasta 2034 para garantizar continuidad, competitividad y principalmente cuidar los puestos de trabajo”.