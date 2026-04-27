Buenas noticias para los jubilados de Córdoba: se adelanta el pago de haberes de abril 2026

El organismo previsional cordobés ya confirmó qué días se liquidarán las jubilaciones y pensiones y sorprendió con una jornada adelantada.

Buenas noticias de la Caja de Jubilaciones y pensiones de Córdoba.

Los jubilados y pensionados de la provincia de Córdoba recibieron una noticia positiva en el inicio de la semana: la Caja de Jubilaciones confirmó un cambio en el cronograma de pagos correspondiente a abril de 2026. Esta medida impacta directamente en miles de beneficiarios que dependen de estos ingresos mensuales.

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El sistema previsional cordobés cumple un rol clave en la economía provincial, ya que garantiza el acceso a haberes para quienes culminaron su etapa laboral. En este contexto, cualquier modificación en las fechas de cobro genera expectativa entre jubilados y pensionados, especialmente en un escenario económico donde la planificación financiera es fundamental.

Para el mes de abril, las autoridades confirmaron que ya está definido el calendario de pagos, con una particularidad: los haberes se acreditarán antes que el mes anterior , lo que representa un alivio para los miles.

Todo lo que tenés que saber sobre el calendario de pagos del mes de abril.

De acuerdo con lo informado oficialmente, los jubilados y pensionados de Córdoba cobrarán sus haberes correspondientes al cuarto mes del año el 30 de abril de 2026 . Esta fecha marca un leve adelanto en comparación con el cronograma previo.

Cabe recordar que en marzo los pagos se realizaron el 31, por lo que el nuevo esquema implica un día de anticipación. Si bien la diferencia es mínima, representa una mejora en la disponibilidad del dinero para los beneficiarios, que podrán contar con sus ingresos antes de finalizar el mes.

Jubilados Se adelantó el pago de jubilaciones y pensiones en la provincia de Córdoba. Imagen: Freepik

Requisitos para cobrar la jubilación ordinaria en Córdoba

Para acceder a la jubilación ordinaria en la Caja de Jubilaciones de Córdoba es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por el organismo. En primer lugar, se exige haber alcanzado la edad jubilatoria correspondiente: 60 años para mujeres y 65 años para hombres, aunque pueden existir excepciones según el régimen o actividad.

Además, se requiere contar con un mínimo de 30 años de aportes al sistema previsional, ya sea en el ámbito provincial, nacional o mediante convenios de reciprocidad. Estos aportes deben estar debidamente registrados y verificados para poder iniciar el trámite.

En cuanto a la documentación, el solicitante debe presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), constancias de servicios, certificaciones laborales y comprobantes de aportes. También pueden requerirse formularios específicos proporcionados por la Caja, así como historia laboral detallada.

Por último, es fundamental que toda la información esté actualizada y correctamente acreditada, ya que cualquier inconsistencia puede demorar el proceso. En algunos casos, el organismo puede solicitar documentación adicional para validar los períodos trabajados.

Jubilados Córdoba Requisitos y paso a paso para obtener la jubilación en Córdoba. Imagen: Freepik

Paso a paso: cómo tramitar la jubilación

El proceso para iniciar la jubilación en Córdoba comienza con la reunión de toda la documentación necesaria, especialmente las certificaciones de servicios y aportes realizados durante la vida laboral.

Luego, el interesado debe solicitar un turno ante la Caja de Jubilaciones de Córdoba, ya sea de manera presencial o a través de los canales habilitados. En esa instancia se presenta la documentación y se inicia formalmente el expediente.

Una vez iniciado el trámite, el organismo realiza la evaluación de los aportes y requisitos, verificando que se cumplan todas las condiciones legales. Este proceso puede incluir cruces de información con otros sistemas previsionales.

Finalmente, si todo está en regla, se emite la resolución que otorga la jubilación y se establece el haber correspondiente. A partir de ese momento, el beneficiario comienza a percibir sus pagos mensuales según el calendario vigente.