Diego Santilli recibió en la Casa Rosada al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir

El ministro del Interior y el líder norteño coincidieron en la necesidad de aprobar el Presupuesto 2026. También hablaron sobre la agenda de reformas de Javier Milei.

El ministro del Interior, Diego Santilli , continúa con las reuniones con gobernadores para blindar el Presupuesto 2026 y conseguir apoyos de cara a las reformas que impulsa Javier Milei . Este viernes, el funcionario recibió en Casa Rosada al mandatario de Jujuy, Carlos Sadir.

Tras una gira federal que culminó el martes en Misiones, Santilli volvió a instalarse en Balcarce 50, donde en los últimos días animó encuentros con diversos jefes provinciales, entre los que estuvieron Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca).

Al cierre de la semana, y en paralelo a la jura de los nuevos senadores que tenía lugar en el Congreso , el ministro recibió al jujeño Sadir desde las 10 de la mañana para avanzar en el trazo fino de la "ley de leyes", que el Gobierno pretende aprobar apenas se reconfiguren las dos Cámaras del Poder Legislativo.

Desde la cartera de Interior remarcaron que los funcionarios dieron curso a una "agenda de trabajo conjunta que impulse el progreso y crecimiento en la provincia y en cada región de país".

"Durante el encuentro, Santilli y Sadir remarcaron que es fundamental que el Gobierno cuente con la aprobación del Presupuesto 2026, por lo que consideraron como prioritario que el Congreso avance con esta normativa", apuntaron.

A la par, conversaron sobre las reformas que Milei busca aprobar durante el segundo tramos de las sesiones extraordinarias, como la laboral, la fiscal y la del Código Penal.

Provincias Unidas gobernadores Carlos Sadir es uno de los gobernadores del frente Provincias Unidas.

De origen radical, Carlos Sadir comanda los destinos de Jujuy desde el 2023, cuando sucedió a su padrino político, Gerardo Morales, de quien fue su ministro de Economía. Este año, el norteño se plegó a la estructura de Provincias Unidas, escudería que comparte con sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Sadir cultivó un perfil bajo y es considerado un líder dialoguista en Casa Rosada. Al igual que sus compañeros de espacio político, también sufrió los coletazos de la ola violeta y cayó derrotado en las elecciones legistivas del 26 de octubre (de los seis caciques de PU, solo Valdés pudo ganar).

Allí, La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 37,2% de los votos, frente al 20% que cosechó la marca del gobernador.

Diego Santilli, en tanto, encabezó una gira federal en la que visitó Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Santiago del Estero y Misiones con el objetivo de acercar posiciones con los jefes provinciales de cara al debate por el Presupuesto 2026.

Por ahora, los únicos caciques vetados por el funcionario son los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).