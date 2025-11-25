Hugo Passalacqua recibió a Diego Santilli en Misiones y reclamó por obra pública y fondos

El ministro del Interior continúa con su gira por las provincias en búsqueda de apoyos para el Presupuesto 2026 y para las reformas que impulsa Javier Milei. También se vio con el hombre fuerte de la política misionera, Carlos Rovira.

Diego Santilli continúa con su gira federal en búsqueda de respaldos a la agenda legislativa de Javier Milei . Este martes, el ministro del Interior desembarcó en Misiones , donde se reunió con el gobernador local, Hugo Passalacqua, representante del provincialista Frente Renovador de la Concordia Social, quien reclamó por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y obra pública, entre otros temas, con eje en rutas, escuelas y viviendas.

El funcionario también aprovechó su paso por tierra colorada para encontrase con el hombre fuerte de la política vernácula, el ingeniero Carlos Rovira, quien tiene la llave para destrabar los votos de sus legisladores.

Desde su asunción, ocurrida el 11 de noviembre, Santilli se puso como norte salir a la caza de respaldos para apuntalar distintas iniciativas oficiales. Su primer blanco será el Presupuesto 2026 , que el Gobierno espera tratar a partir de diciembre, cuando se reconfigure el Congreso. En febrero será el turno de las reformas laboral, tributaria y del Código Penal .

La última parada del ministro antes de arribar a territorio misionero había sido Santiago del Estero, donde se reunió con el infalible Gerardo Zamora . El mandatario provincial, que terminará su gestión en diciembre para asumir en el Senado, es uno de los más cercanos a Cristina Kirchner e integra la órbita de Fuerza Patria (FP). S in embargo, mostró signos de autonomía y está dispuesto a conversar.

Durante su reunión con Hugo Passalacqua , ocurrida al mediodía en Posadas, ambos se mostraron de acuerdo en establecer una agenda de trabajo común orientada a generar "condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia, y a lo largo y ancho del país".

Asimismo, dialogaron sobre el conjunto de reformas estructurales que impulsa el presidente Milei y coincidieron en la importancia de que el Congreso acompañe la Ley de Presupuesto 2026". Desde despachos de la gestión local indicaron que la visita generó muchas expectativas. "Estuvieron todos los ministerios a pleno, movió bastante su llegada", indicaron fuentes a Ámbito.

Por su parte, el cacique litoraleño planteó un pliego de reclamos variopinto. Entre ellos, pidió que se agilice la aprobación para el financiamiento de CAF para la línea de 132 kV San Isidro – Alem – Oberá; la inclusión en el Presupuesto 2026 de los aportes y remanentes del Tesoro Nacional; la reactivación de los convenios firmados para la finalización de obras iniciadas por Nación, priorizando rutas, escuelas y viviendas.

Passalacqua Santilli El gobernador misionero le dejó un pliego de reclamos al ministro del Interior.

También el pago de la deuda de ANSES con la caja previsional no transferida, "que se acumula desde 2017 y genera un problema a nuestras cuentas públicas"; y la deuda de Nación con la Provincia derivada del consenso fiscal. "Aprovechamos y le pedimos todo", sintetizó una voz local.

Además, se abordaron temas vinculados al agro y la producción, junto a los pedidos ya detallados por los gobernadores del Norte Grande la última asamblea.

"Agradezco al ministro por su visita. Creemos en el diálogo como camino para trabajar juntos por el bienestar de los misioneros y el país", comentó.

El funcionario nacional viene recogiendo distintos pedidos por parte de los distritos para plasmar en la "ley de leyes", en especial vinculados a coparticipación federal. La semana pasada, en una entrevista con Ámbito, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comentó que intentarán incluir la deuda billonaria que el Gobierno mantiene con la caja previsional de su provincia. Pullaro es uno de los líderes que todavía no tuvo audiencia con el "Colo".

Mismo camino intenta seguir el porteño Jorge Macri, quien pretende colar en el articulado los $274.000 millones que Nación mantiene pisados en el marco del fallo de la Corte Suprema que obligó a retribuírselos a CABA en concepto de coparticipación. El santiagueño Zamora, en tanto, pidió que la administración libertaria "trate de hacer un esfuerzo en la búsqueda de consensos , porque hay cosas que deben incorporarse". Así fue que recordó el veto presidencial a las leyes aprobadas en el Congreso para la distribución automática de los ATN y la reforma en el impuesto a los combustibles.

Cabe recordar que a comienzos de 2024, apenas meses después de asumido Javier Milei, el por entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, había visitado Misiones como parte de una gira federal. Desde entonces, el gobierno de Passalacqua se comportó como aliado desde Nación.

Actualmente, el oficialismo misionero del Frente Renovador de la Concordia Social atraviesa horas de reconfiguración con un horizonte incierto para 2027. La escudería ganó las elecciones legislativas locales en mayo, donde sumó el 29,6% de los votos contra el 21,9% de los sufragios que obtuvo La Libertad Avanza (LLA).

Aunque triunfo al fin, la reyerta no arrojó los números altisonantes que los renovadores supieron cosechar en otras épocas, lo que encendió todas las alarmas en la tropa rovirista. De hecho, el gobernador Passalacqua llegó a coquetear con la renuncia de su gabinete. En un intento por obturar la ola violeta, Rovira alistó a sus propios libertarios dentro de su armado.

Martín Menem Diego Hartfield.jpg El libertario Diego Hartfield será diputado a partir de diciembre.

Pero no tuvo éxito. El 26 de octubre, LLA, con Diego Hartfield a la cabeza -mismo candidato que compitió en los comicios para la Legislatura-, se alzó con la victoria en las nacionales con el 37% de los sufragios vs. el 30% del FRCS, propinándole un duro golpe al oficialismo provincial, que solo pudo poner al exgobernador Oscar Herrera Ahuad en la Cámara de Diputados. Los otros dos lugares fueron para la marca presidencial.

De esta manera, Passalacqua logró retener la única silla que ponía en juego, pero no pudo sumar otra. Sostendrá los cuatro escaños que ostentaba. Mantiene, también, los cargos de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Ambos adquirieron notoriedad cuando votaron en contra de Ficha Limpia, sentenciando la caída del proyecto y asestándole un golpe al PRO, principal impulsor. Ese hecho marcó el pacto tácito del misionerismo con Milei, quien no tenía interés en aprobar el texto.

La visita de Santilli, además, llegó en medio del descontento entre los productores yerbateros por la decisión de la Casa Rosada de quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) su atribución para intervenir en el precio de mercado.

Hasta el momento, Santilli ya se reunió con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Tucumán).