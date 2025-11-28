Franco Colapinto tuvo una floja actuación y terminó último en la práctica libre del GP de Qatar + Seguir en









El piloto argentino decepcionó en la última práctica libre del Gran Premio de Qatar.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una muy mala jornada y quedó último en la practica libre del Gran Premio de Qatar. El oriundo de Pilar terminó a casi un segundo de Liam Lawson, quien finalizó en la penúltima posición.

El mejor tiempo de la práctica libre lo registró el australiano Oscar Piastri, quien marcó una vuelta de 1:20.924 con su McLaren.

Pierre Gasly, compañero de Franco en Alpine, finalizó 18°.

A continuación, se correrá la clasificación del Sprint desde las 14:30 a 15:15 horas.

