Franco Colapinto tuvo una floja actuación y terminó último en la práctica libre del GP de Qatar

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una muy mala jornada y quedó último en la practica libre del Gran Premio de Qatar. El oriundo de Pilar terminó a casi un segundo de Liam Lawson, quien finalizó en la penúltima posición.
28 de noviembre 2025 - 12:23
El mejor tiempo de la práctica libre lo registró el australiano Oscar Piastri, quien marcó una vuelta de 1:20.924 con su McLaren.
Pierre Gasly, compañero de Franco en Alpine, finalizó 18°.
A continuación, se correrá la clasificación del Sprint desde las 14:30 a 15:15 horas.
