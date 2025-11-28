SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de noviembre 2025 - 12:23

Franco Colapinto tuvo una floja actuación y terminó último en la práctica libre del GP de Qatar

El piloto argentino decepcionó en la última práctica libre del Gran Premio de Qatar.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una muy mala jornada y quedó último en la practica libre del Gran Premio de Qatar. El oriundo de Pilar terminó a casi un segundo de Liam Lawson, quien finalizó en la penúltima posición.

El mejor tiempo de la práctica libre lo registró el australiano Oscar Piastri, quien marcó una vuelta de 1:20.924 con su McLaren.

Pierre Gasly, compañero de Franco en Alpine, finalizó 18°.

A continuación, se correrá la clasificación del Sprint desde las 14:30 a 15:15 horas.

