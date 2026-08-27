Diego Santilli recibió a los gobernadores de la Región Centro: negocian alivio para la tarifa eléctrica de "grandes usuarios"

Recibió en la Casa Rosada a Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro. El Gobierno busca los votos para modificar zona fría y propone un esquema de refinanciamiento para un segmento de consumidores.

Diego Santilli recibió este jueves en la Casa Rosada a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los tres gobernadores de la Región Centro , con quienes compartió una agenda común sobre energía y tarifas, entre otras cuestiones, en búsqueda de respaldos para la agenda de reformas de Javier Milei en el Congreso.

El encuentro conjunto se desarrolló desde las 12 y se extendió hasta cerca de las 14, cuando los mandatarios atravesaron la explanada de Balcarce 50 sin hacer declaraciones a la prensa. Participaron, además, el vicejefe de Interior, Gustavo Coria , y el jefe de Gabinete cordobés, Manuel Calvo . Una de las cuestiones que el Gobierno puso sobre la mesa fue un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios.

Se trata de una postura que explora el oficialismo con miras a promover alivio a los contribuyentes, en medio del récord de morosidad que atraviesa el país y que llevó a diversos distritos a implementar políticas propias. En la misma sintonía, un día antes, el ministro Luis Caputo había presentado un plan de $2 billones para reactivar el crédito hipotecario con fondos de la ANSES.

Santilli busca el respaldo de los tres líderes. A excepción de Frigerio, aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) en su terruño, la gestión de Milei mantuvo un vínculo oscilante tanto con Llaryora como con Pullaro, ambos integrantes de Provincias Unidas. Con este último, hubo gestos recientes, como el traspaso de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe.

Con más de 8 millones de habitantes y un aporte del casi 20% al Producto Bruto Interno (PBI), la Región Centro es uno de los motores de la Argentina. Además, concentra el 70% de la producción láctea, el 50% de la carne aviar y el 55% de los granos y oleaginosas . Por eso, más allá del frente político, reviste un interés crucial en el plano económico.

El trío de caciques viene reclamando de antaño la eliminación total de las retenciones agropecuarias, una de las banderas principales del bloque regional.

Esta reunión, en concreto, también sirvió para abordar zona fría, dado que el Gobierno pretende avanzar en un recorte a los subsidios al gas que afectaría a 13 localidades cordobesas y a otras tantas santafesinas. También a San Luis, Mendoza, Buenos Aires. La iniciativa ya cuenta con media sanción en Diputados y espera su tratamiento en el Senado.

El oficialismo busca apoyo de los gobernadores para su agenda de reformas en el Congreso.

Para captar los votos necesarios, el oficialismo acordó con los mandatarios norteños avanzar en zona cálida, un régimen de alivio en las tarifas eléctricas para regiones cálidas y muy cálidas. En principio, el esquema regiría para los 10 distritos que componen el Norte Grande y se instrumentalizaría a través de una resolución.

El convenio establece que el bloque subsidiado para las zonas muy cálidas se eleve de 300 a 550 kWh, mientras que para las zonas cálidas aumentará de 150 a 300 kWh, durante el período comprendido entre noviembre y abril.

Otros dos frentes que el Gobierno considera clave son la reforma electoral y el Presupuesto 2027, que deberá presentarse antes del 15 de septiembre. El primero de ambos proyectos comenzará a debatirse en comisiones del Senado la semana próxima, según contó Patricia Bullrich el miércoles.

Como anticipó Ámbito, en la Casa Rosada pretenden enviar ambas iniciativas juntas para que se discutan en paralelo: una a Diputados y la otra, a la Cámara alta. El oficialismo mostraría mayor flexibilidad para que las provincias introduzcan sus propios reclamos en el Presupuesto a cambio a que apoyen los cambios en las PASO. Si bien el objetivo de máxima es la eliminación, algunos caciques dialoguistas prefieren la suspensión. tal como ocurrió el año pasado.

A diferencia del año pasado, el mileismo se muestra más abierto a formar frentes electorales con los mandatarios subnacionales. De todos modos, el vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió el martes que analizarán caso por caso. "Tenemos estructura en los 24 distritos", advirtió.

Hasta acá, los violetas cerraron filas con Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), además de con Frigerio. También con Jorge Macri (CABA), aunque los términos de una nueva confluencia deberán negociarse otra vez. Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis) son otros de los líderes que miran en la Casa Rosada.

Javier Milei con gobernadores de distintas provincias.

Por el contrario, creen que pueden dar el golpe en Córdoba y arrebatarle la provincia al peronismo. "Si Milei mide bien en febrero, el candidato es Bornoroni (Gabriel); si no, es Luis Juez", admitió un conocedor de la sala de máquinas libertarias.

En Santa Fe todavía no está dicha la última palabra. Pullaro apuesta a sostener su frente Unidos, aunque no son pocas las voces internas que llaman a confluir con LLA. Los jefes provinciales del radicalismo y el PRO pretenden un mano a mano con el peronismo para polarizar. En ese marco, la intromisión de los apóstoles de Milei complica las cosas. Por eso, las alianzas podrían servir como cortafuegos.

En la Casa Gris confían en que el mandatario puede ganar por su cuenta. Además, tras lograr la reforma constitucional, quedó habilitado a competir por otro período, por lo que tiene vía libre para buscar la reelección en caso de que así lo quiera.