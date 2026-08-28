Los bonos en dólares y los ADRs operan con mayoría de bajas en Wall Street + Agregar ámbito en









En la penúltima rueda de un agosto complicado para los activos argentinos, se mantiene el tono negativo. El riesgo país se ubica en 510 puntos básicos.

Los bonos y acciones argentinos mantienen el tono negativo que caracterizó agosto.

Los bonos en dólares cotizan este viernes con mayoría de bajas en Wall Street. Lo propio ocurre con los ADRs y las acciones argentinos que operan en la bolsa de Nueva York. Ocurre en el cierre de un agosto de performance marcadamente negativa para la renta fija y la renta variable local.

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Los títulos soberanos Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) bajan de forma generalizada hasta 0,2%. Por su parte, los Bonares (emitidos bajo legislación argentina) exhiben un desempeño mixto.

En ese marco, el riesgo país sube un punto básicos hasta las 510 unidades. El indicador que mide el banco J.P. Morgan acumula a lo largo del mes una escalada del 18,6%.

ADRs y S&P Merval Mientras tanto, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan sin una tendencia definida este viernes, aunque con mayoría de retrocesos. Las subas son encabezadas por Globant (1,8%), mientras que las caída son lideradas por BBVA Argentina (2,1%) y Edenor (2%).

En la plaza local, el índice S&P Merval de la bolsa porteña baja 0,4%, hasta los 2.989.528 puntos. Medido en dólares, este viernes disminuye 0,5% y acumula en agosto un desplome del 10,7%.