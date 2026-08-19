Javier Milei cierra el Council of the Americas en una jornada que reunirá a empresarios, ministros y gobernadores

La 23° edición del evento se realizará en el Hotel Alvear. Participarán Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Jefatura de Gabinete) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado), entre otros.

El Gobierno tendrá este jueves una nueva vidriera ante empresarios e inversores. Javier Milei será el encargado de cerrar la 23° edición del Council of the Americas , que reunirá en el Hotel Alvear a funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector privado.

La conferencia, organizada por Americas Society/Council of the Americas en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, comenzará a las 8.15 y tendrá al Presidente como último orador , con una exposición prevista para las 12.30. Antes pasarán por el escenario algunos de los principales integrantes del gabinete libertario, en un encuentro que volverá a concentrar buena parte de la agenda económica del oficialismo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , será uno de los encargados de abrir la ronda de exposiciones. Luego será el turno del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

A las 9.45 está prevista la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo , quien llegará al encuentro en medio de los desafíos que enfrenta el Gobierno para sostener la estabilidad económica y, al mismo tiempo, apuntalar una recuperación que todavía avanza a un ritmo menor al esperado por Casa Rosada.

El diagnóstico comenzó a aparecer incluso en boca del propio Milei. Durante el acto por el aniversario de la muerte de José de San Martín, el Presidente reconoció que el éxito de su programa económico también estará atado a la capacidad de que sus resultados se traduzcan en bienestar. "Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor" , planteó.

La preocupación por la marcha de la actividad, el empleo, los salarios y la percepción social de la economía forma parte de las conversaciones que atraviesan al oficialismo. En el Gobierno admiten que algunos números están lejos de los que esperaban a esta altura de la gestión y buscan reforzar una explicación sobre el proceso económico, mientras la oposición concentra sus críticas en las dificultades que persisten en la economía cotidiana.

El Council será uno de los dos grandes escenarios que Milei tendrá esta semana ante el empresariado. El jueves cerrará la conferencia en Buenos Aires y el viernes viajará a Rosario para participar de un acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio. En ambos casos, el Presidente buscará explicar la marcha de la economía y defender el rumbo de su programa, aunque el encuentro del Alvear tendrá una agenda más amplia y una fuerte presencia de funcionarios y gobernadores.

Javier Milei cerrará este jueves el encuentro que reunirá a empresarios, inversores, funcionarios y gobernadores. Presidencia

Council of the Americas: la agenda completa

La primera parte de la jornada estará centrada en dos sectores que el Gobierno considera estratégicos para la llegada de inversiones. A las 10 comenzará el panel sobre minería, con la participación de los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy, y Gustavo Sáenz, de Salta, junto a Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva y country manager de Newmont Argentina.

La discusión continuará a las 11 con un panel dedicado a la energía. Allí expondrán los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut, acompañados por Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. Minería, petróleo, gas y los proyectos de infraestructura necesarios para expandir esos sectores volverán a ocupar así un lugar central en la conversación con el sector privado.

Después del mediodía será el turno de Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado tendrá una exposición a las 12, en un momento en que el Gobierno busca sostener su agenda de reformas y profundizar los cambios regulatorios como una de las herramientas para mejorar las condiciones para la inversión.

También hablará Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien subirá al escenario a las 12.15. Su presencia sumará la dimensión internacional a una conferencia en la que la administración libertaria buscará mostrar las oportunidades que, según su diagnóstico, abre el nuevo esquema económico argentino para los capitales extranjeros.

El cierre quedará reservado para Milei. El Presidente llegará al Council después de varios días dedicados, según trascendió, a preparar sus próximas intervenciones ante actores empresariales y económicos. Su discurso se dará en un contexto en el que el Gobierno necesita consolidar una nueva etapa de su narrativa económica, ya no sólo vinculada al ajuste y a la estabilización, sino también a la promesa de una recuperación que permita mostrar resultados concretos.

En la edición del año pasado, Milei fue igualmente el encargado de cerrar el Council y aprovechó su exposición para hacer un balance de su gestión y defender el proceso de transformación impulsado desde la Casa Rosada. Caputo, por su parte, ratificó entonces que el Gobierno no modificaría el rumbo de su programa económico.

Un año después, el escenario es diferente. La estabilización dejó de ser el único objetivo y el Gobierno necesita demostrar que ese ordenamiento puede convertirse en crecimiento. Con Caputo, Santilli, Sturzenegger y Quirno como parte de la agenda, y con gobernadores de provincias mineras y energéticas sumados a los principales empresarios del sector, el Council funcionará como una síntesis de las apuestas que en Casa Rosada quieren exhibir para la próxima etapa.