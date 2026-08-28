Detuvieron al barrabrava "Bebote" Álvarez en una causa por narcotráfico

El histórico jefe de la barra brava de Independiente fue detenido por la Policía Federal Argentina. Está acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez , histórico jefe de la barra brava de Independiente, fue detenido en el marco de una causa por narcotráfico . El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

Según pudo saber Ámbito , Álvarez fue detenido en una casa de Avellaneda donde cumplía arresto domiciliario por una causa de amenazas. Tras la detención, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que Álvarez integra una organización narcocriminal dedicada al tráfico de drogas de diseño desde España y al ingreso de cocaína proveniente de Bolivia.

“Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez” , indicó y luego agregó que está acusado de “integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”.

BEBOTE ÁLVAREZ, PRESO. Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, “Bebote” Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.…

Para cerrar, utilizó una típica frase libertaria: “Final del partido para Bebote. El que las hace las paga” , escribió

La investigación apunta a una estructura que operaba con distintos tipos de estupefacientes y que habría utilizado diferentes vías para el ingreso de las sustancias al país. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad, la organización traficaba drogas de diseño desde España y cocaína desde Bolivia. La causa continúa bajo investigación para determinar el alcance de la estructura y las responsabilidades de sus integrantes.

El operativo estuvo a cargo de la División Operaciones Federales y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N°3 de Damián Mazzucco. Álvarez fue detenido durante cinco allanamientos simultáneos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Salta.

La causa había iniciado luego del hallazgo de 12 litros de éxtasis líquido que habían sido ocultados en envases de aceite enviados desde Barcelona, España. El cargamento llegó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

A partir de ese descubrimiento, las fuerzas de seguridad realizaron una primera etapa de la investigación que incluyó 27 allanamientos en territorio bonaerense y salteño. Como resultado, fueron detenidos 11 integrantes de la organización y se secuestraron drogas, dinero en efectivo, vehículos y teléfonos.

El análisis forense de los celulares permitió reconstruir parte de los movimientos financieros y de la logística utilizada por la organización. A partir de esas pruebas, la Justicia estableció el vínculo de Álvarez con la estructura y ordenó su arresto por infracción a las leyes 23.737 y 22.415 del Código Aduanero.

La anterior detención de “Bebote” Álvarez

El exjefe de la hinchada de Independiente ya había sido detenido en noviembre de 2025. En aquella oportunidad cayó junto con otros 214 integrantes de la facción disidente “Los Diablos Rojos”, en las inmediaciones del estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

Un año atrás, 214 integrantes de la barra disidente "Los Diablos Rojos" fueron detenidos en las inmediaciones del Estadios Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El operativo ocurrió durante la previa de un partido frente a Rosario Central y tuvo como objetivo evitar un enfrentamiento con la barra rival, que entonces estaba liderada por Mario Nadalich y ‘Juani’ Lenczicki. En ese procedimiento, la Policía Bonaerense inició una causa contra Álvarez por intimidación pública y resistencia a la autoridad.

Antes de aquella jornada, el acusado había publicado videos en internet en los que desafiaba abiertamente a sus rivales a enfrentarse mano a mano para definir quién conduciría la hinchada y manejaría sus negocios.

La causa en ese entonces quedó a cargo del titular de la UFI N°4 de Avellaneda, el fiscal Mariano Zitto. El operativo contó con el despliegue de 120 agentes de Infantería y terminó con el secuestro de 20 banderas alegóricas, 94 paraguas, 13 bombos, tirantes y telones.