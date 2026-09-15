El número de empresas cayó 3,3% en un año y solo creció en una provincia

Se registraron 16.529 firmas empleadoras menos en junio de este año en comparación al mismo mes del 2025. Junto con mayo, es el descenso interanual más fuerte del periodo.

El número de empresas volvió a caer en junio.

Argentina registró 16.529 empresas empleadoras menos en junio del 2026 contra el mismo mes del 2025, una caída interanual del 3,3%. Se trata del 28° mes consecutivo de caída y, junto con mayo, el descenso interanual más fuerte de todo el período.

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Los datos fueron recabados por la consultora Politikón Chaco en base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y consignan que quedaron 476.750 empresas.

En el desagregado, se observa que los sectores más afectados son:

La radiografía por provincias exhibe una ganadora: Neuquén. Se trata de la única jurisdicción que aumentó la cantidad de empresas empleadoras, con +0,2% (20 firmas). En el extremo opuesto, La Rioja tuvo la mayor caída porcentual: -18% . En términos absolutos, las mayores pérdidas correspondieron a Buenos Aires (-4.813), Córdoba (-2.590), Santa Fe (-1.509) y CABA (-1.452) . Estas cuatro jurisdicciones concentran el 78% de las empresas del país.

Si se compara con noviembre de 2023 , antes del inicio de la actual gestión nacional, la caída acumulada es de 6,1%: desaparecieron 31.098 empresas empleadoras . Los sectores más afectados fueron Construcción (-9,5%), Industria (-8,4%), Comercio (-5,9%) y Agro (-4,5%) .

En ese mismo período, Neuquén es nuevamente la única provincia que creció (+1,5%), mientras que las mayores caídas porcentuales se registraron en La Rioja (-20%), Catamarca (-14,7%) y Tierra del Fuego (-14,2%).

Desde noviembre de 2023 hasta junio de 2026, Buenos Aires perdió 8.437 empresas, Córdoba 4.909, Santa Fe 3.155 y CABA 3.020.

Argentina registró 16.529 empresas empleadoras menos en junio del 2026 contra el mismo mes del 2025.

Cayó el empleo registrado

En paralelo, el empleo registrado en el sector privado formal cayó 0,1% en junio de 2026, lo que significó la pérdida de 6.261 puestos de trabajo respecto de mayo.

El nivel de empleo quedó 3,9% por debajo de noviembre de 2023, con una pérdida acumulada de 246.312 empleos y el nivel más bajo de los últimos 50 meses.

En términos interanuales, el empleo privado formal cayó 1,9%, equivalente a unos 121.000 puestos menos que en junio de 2025.

El empleo registrado en el sector privado formal cayó 0,1% en junio de 2026.

Por sectores, algunos mostraron crecimiento mensual: Pesca (+2,4%), Minas y Canteras (+0,2%), Servicios inmobiliarios y empresariales (+0,2%), Electricidad, gas y agua (+0,1%) y Enseñanza (+0,1%). En cambio, las principales bajas fueron Otras actividades (-0,5%), Intermediación financiera (-0,4%), Hoteles y restaurantes (-0,3%), Comercio (-0,2%) e Industria manufacturera (-0,2%).

Desde noviembre de 2023, 11 sectores perdieron empleo y solo tres crecieron: Agro, Pesca y Enseñanza. Las mayores caídas acumuladas corresponden a Construcción (-14,2%), Industria manufacturera (-7,4%) y Minas y Canteras (-8,1%).