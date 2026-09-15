Malvinas: imputan a directivos de las petroleras que buscan explotar petróleo

El fiscal federal Carlos Stornelli avanzó sobre los responsables de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Los delitos investigados contemplan penas de hasta 20 años de prisión. También solicitó reconstruir los movimientos económicos y financieros de las compañías.

El fiscal federal Carlos Stornelli avanzó con la investigación penal contra las empresas que buscan desarrollar proyectos de exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas y puso el foco en sus directivos.

En el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia del gobierno de Javier Milei , el fiscal requirió investigar a los responsables de Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration , del Reino Unido, las dos compañías vinculadas al proyecto Sea Lion.

El planteo de Stornelli apunta a determinar la eventual responsabilidad de los directivos que participaron de las decisiones relacionadas con las actividades hidrocarburíferas que el Gobierno considera ilegales por desarrollarse sin autorización nacional.

La investigación no se limitará a determinar qué empresas participan de los proyectos. El fiscal también busca establecer quiénes intervinieron en las decisiones, qué sociedades fueron utilizadas y cuál fue el circuito económico detrás de las operaciones.

En ese sentido, Stornelli pidió reconstruir los movimientos económicos y financieros de las compañías. La medida apunta a identificar el origen y destino de los fondos, las operaciones realizadas y las relaciones entre las distintas sociedades involucradas.

El avance judicial alcanza a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que participan del desarrollo de Sea Lion, un proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa contempla avanzar con la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

Los delitos bajo investigación contemplan penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión, de acuerdo con las figuras penales que podrían aplicarse en caso de que se acrediten las conductas denunciadas.

La imputación de los directivos supone un nuevo paso en la causa iniciada por el Gobierno. La estrategia oficial busca extender la responsabilidad más allá de las personas jurídicas y alcanzar a quienes tuvieron participación concreta en las decisiones empresariales.

El proyecto Sea Lion es uno de los principales desarrollos petroleros en las aguas próximas a las Islas Malvinas. Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum están asociadas en su desarrollo y buscan avanzar hacia una etapa de producción.

El Gobierno prepara nuevas denuncias contra las petroleras

La presentación de Stornelli se produce en paralelo con el avance de nuevas acciones impulsadas por el Gobierno contra las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que se ampliarán las denuncias existentes y que se presentarán nuevas acciones contra compañías que, según la posición oficial, desarrollan actividades sin autorización argentina y en violación de la Ley 26.659.

La primera denuncia de esta nueva etapa fue presentada contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que estas compañías participan de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización de las autoridades argentinas.