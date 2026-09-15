El miércoles 16 de septiembre va a ser una fecha distinta para algunos bonaerenses. En esta oportunidad, la Provincia de Buenos Aires incluyó dentro de su calendario oficial un feriado especial, que va a modificar la actividad habitual en los lugares alcanzados.
Decretan feriado para el 16 de septiembre en Buenos Aires: de qué trata y quiénes afecta
La Provincia incluyó dos celebraciones fundacionales en el calendario y va a haber un régimen especial para la actividad pública y privada.
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Cabe recalcar que la medida no es un feriado nacional ni alcanza a toda la provincia. El régimen establece día no laborable para la Administración Pública y el Banco Provincia, mientras que para la industria, el comercio y otras actividades será de carácter optativo.
A qué se debe el feriado del 16 de septiembre
Una de las localidades alcanzadas es Laprida, que el 16 de septiembre celebrará su 137° aniversario fundacional. El partido fue creado oficialmente en 1889 y recibió su nombre en homenaje a Francisco Narciso de Laprida, quien presidió el Congreso de Tucumán, durante la Declaración de la Independencia.
La Resolución 418/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense incorporó a Laprida dentro de las celebraciones de septiembre y fijó el 16 como fecha de su aniversario fundacional. El alcance oficial contempla:
- día no laborable para la Administración Pública alcanzada
- día no laborable para el Banco de la Provincia de Buenos Aires
- feriado optativo para la industria
- feriado optativo para el comercio y otras actividades
La misma resolución también incluye el 16 de septiembre a Cacharí, en el partido de Azul, por su aniversario fundacional. En esa localidad va a haber un homenaje con una ofrenda floral durante el propio miércoles 16. Los festejos van a seguir el fin de semana, mientras que el acto central está previsto para el domingo 20 de septiembre.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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