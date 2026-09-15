Escándalo en Palermo: Gustavo Sofovich chocó una moto y se atrincheró en su auto blindado

El hijo del empresario Gerardo Sofovich protagonizó un accidente de tránsito y permaneció dentro de su vehículo durante más de dos horas. Una joven resultó herida por el incidente.

Gustavo Sofovich protagonizó un choque con una moto durante la madrugada en el barrio porteño de Palermo.

Gustavo Sofovich chocó contra una moto durante la madrugada de este martes en Palermo y una joven de 23 años debió ser trasladada al Hospital Rivadavia por las heridas que sufrió. El accidente derivó en un extenso operativo policial, mientras que la Justicia inició actuaciones por lesiones y los controles de alcoholemia dieron negativo .

El episodio ocurrió alrededor de las 5:02 en Jerónimo Salguero y Martín Coronado, a pocos metros de Figueroa Alcorta . Sofovich circulaba en un Citroën DS4 cuando se produjo el impacto con una moto Royal Enfield en la que viajaban un hombre y una mujer, ambos de 23 años .

La joven sufrió una lesión en uno de sus brazos y fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Rivadavia , mientras que el conductor de la moto resultó ileso. Personal de la Comisaría 14C llegó minutos después y permaneció en el lugar durante las actuaciones.

Después del choque se desplegó un inusual operativo policial en la zona . Sofovich permaneció durante más de dos horas dentro de su vehículo y recién minutos antes de las 7:30 salió para dialogar con los efectivos y realizarse el test de alcoholemia.

El procedimiento generó un inusual despliegue policial que se prolongó durante varias horas . Sofovich permaneció buena parte de ese tiempo dentro de su vehículo mientras esperaba que avanzaran las actuaciones y se realizaran los controles correspondientes.

En diálogo con Radio Mitre, el productor relató que había salido temprano de su casa para realizar una compra: “Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Como no tenía yogurt en mi casa me fui a la estación de servicio Salguero y Libertador a comprar dos yogurt”, explicó.

Sobre el momento del accidente, sostuvo: “Estoy volviendo, vengo por Salguero doblando por Martín Coronado y una moto me trata de pasar sobre el lado derecho. Eso es lo que pasó”.

Sofovich también aseguró que fue él quien llamó al 911 después del impacto para solicitar asistencia. Según explicó, permaneció dentro del auto mientras esperaba que terminaran los procedimientos y negó haberse atrincherado.

Sofovich aseguró que llamó al 911 después del choque y negó haberse atrincherado dentro de su vehículo.

“Hay 40 medios. Yo voy a salir a hablar con los medios porque están imponiendo una realidad que no es. Yo estoy esperando en el auto. Hace frío”, afirmó. Luego agregó: “Fue un accidente en la vía pública. Tiene un proceso que hay que esperar”.

¿Qué arrojaron los controles de alcoholemia?

Sofovich y el conductor de la moto fueron sometidos a los respectivos controles de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo para ambos. Una vez completados los procedimientos, fueron autorizados a retirarse del lugar.

El productor volvió entonces a hablar con la prensa y cuestionó la dimensión que había tomado el episodio: “Pasó lo mismo que le puede pasar a cualquiera. Solo que me llamo Sofovich. Es un procedimiento de rutina”, manifestó.

Además, explicó nuevamente por qué había permanecido dentro del Citroën durante buena parte del operativo: “Me molesta las cosas que dicen los medios. Mis familiares me llamaron preocupados. Tuvimos que esperar una hora y media a que nos hagan el test de alcoholemia. Ahora cada uno se va a su casa. Me quedé en el auto porque hacía frío”.

Tras firmar las actuaciones correspondientes y completar el procedimiento policial, Sofovich pudo abandonar el lugar. La investigación quedó en manos de la Justicia, que inició actuaciones por las lesiones sufridas por la joven que viajaba en la moto.