Dividendos en dólares: las empresas argentinas distribuyeron 6,8% menos durante el primer semestre

Las compañías domésticas listadas en BYMA distribuyeron aproximadamente u$s868 millones durante la primera parte del 2026.

La distribución de dividendos por parte de las compañías domésticas listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) retrocedió un 6,8% interanual entre enero y junio. La caída se explicó principalmente por el desplome de los pagos de servicios públicos.

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Las empresas domésticas listadas en BYMA distribuyeron aproximadamente u$s868 millones en concepto de dividendos durante el primer semestre de 2026 , según un informe al que accedió Ámbito . Esto representó una caída interanual del 6,8% frente a los cerca de u$s931 millones registrados durante el mismo período de 2025.

A pesar de la contracción, el monto distribuido durante los primeros seis meses del año se mantuvo en línea con los niveles registrados durante los últimos tres años. La dinámica dentro del semestre, además, mostró una aceleración de los pagos: mientras que durante el primer trimestre se distribuyeron unos u$s335 millones , en el segundo trimestre el monto trepó hasta u$s533 millones , un incremento cercano al 59%.

De esta manera, el segundo trimestre explicó alrededor del 61% del total de dividendos pagados durante el semestre . También aumentó la cantidad de compañías que realizaron distribuciones, que pasó de 10 en el primer trimestre a 15 entre abril y junio.

La distribución de dividendos mostró una mayor concentración respecto del año anterior. Grupo Financiero Galicia (GGAL) encabezó el ranking del semestre con aproximadamente u$s217 millones , seguido por Banco Macro (BMA) , con u$s152 millones, y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) , con otros u$s124 millones.

En conjunto, las tres empresas concentraron cerca del 57% de todos los dividendos distribuidos durante el primer semestre, frente al 50% que habían representado las tres principales empresas durante el mismo período de 2025.

Al ampliar el grupo a las cinco principales compañías e incorporar a Ternium (TXAR) y Molinos Agro (MOLA), la concentración alcanzó aproximadamente el 73% del total.

El fuerte protagonismo del sector financiero también se reflejó en la composición por industrias. Servicios financieros distribuyó u$s576 millones, equivalentes a más del 66% del total y con un crecimiento interanual del 88%.

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El retroceso general de los dividendos estuvo principalmente vinculado al comportamiento de servicios públicos. El sector distribuyó aproximadamente u$s58 millones durante el primer semestre, frente a los u$s465 millones registrados un año atrás.

Esto significó una caída interanual del 87,5%, equivalente a más de u$s407 millones. Por su magnitud, este descenso fue el principal factor detrás de la contracción de los dividendos totales durante el período. Los pagos estuvieron concentrados principalmente en Naturgy Ban (GBAN) y Camuzzi Gas Pampeana (CGPA2).

El comportamiento sectorial fue heterogéneo, mientras que el apartado de servicios financieros avanzó 88% y el de comunicaciones creció cerca de 61%, el consumo básico registró una baja del 33%. En el caso de "Materiales", el salto fue particularmente significativo: los dividendos pasaron de apenas u$s5 millones en el primer semestre de 2025 a casi u$s94 millones, un incremento superior al 1.700%, explicado prácticamente en su totalidad por Ternium.

Galicia, Macro y BYMA lideraron los pagos

En términos individuales, Galicia, Banco Macro y BYMA encabezaron el ranking de dividendos del primer semestre, con u$s217 millones, u$s152 millones y u$s124 millones, respectivamente.

El detalle de los pagos muestra además la relevancia de las distribuciones realizadas durante abril y mayo. Ternium Argentina efectuó un pago por aproximadamente u$s88 millones, mientras que Galicia realizó nuevas distribuciones y BYMA concretó un pago por u$s123,9 millones.

En paralelo, Cablevisión Holding aportó alrededor de u$s51 millones, principalmente a través de un dividendo en especie, mientras que Molinos Agro distribuyó unos u$s54 millones durante el período.

En este contexto, el primer semestre dejó un mercado de dividendos con menor volumen total en dólares que un año atrás, pero con una fuerte concentración en el sector financiero.