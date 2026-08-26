El peronismo se mueve en Cuyo pero con diferencias en San Luis y en Mendoza rumbo a 2027

Adolfo Rodríguez Saá y el PJ que conduce su hermano Alberto llamaron por separado a reconstruir un espacio común. El oficialismo provincial muestra sus propias fisuras. La interna mendocina se dirime entre la conducción partidaria formal y un sector cada vez más volcado al armado nacional de Axel Kicillof.

En San Luis, Adolfo Rodríguez Saá y el PJ que conduce su hermano Alberto llamaron por separado a reconstruir un espacio común rumbo a 2027 , sin que ese llamado compartido se tradujera en ningún gesto de acercamiento entre ambos sectores, mientras la propia coalición provincial que sostiene al gobernador Claudio Poggi -de la que Adolfo forma parte- muestra sus propias fisuras a partir de un reclamo salarial y la caída de la coparticipación. En Mendoza, la interna se dirime entre una conducción partidaria formal, la de Emir Félix, y un sector cada vez más volcado al armado nacional de Axel Kicillof.

El peronismo de San Luis volvió a mostrar este último fin de semana un costado paradójico, fiel a los perfiles de los hermanos Rodríguez Saá. El sábado hubo dos actos políticos distintos, con dirigencias enfrentadas desde hace años pero con una consigna casi calcada en boca de ambos sectores que es reconstruir la unidad de cara a 2027. La coincidencia discursiva, sin embargo, no vino acompañada de ningún gesto concreto de acercamiento entre las partes, hasta ahora.

Por un lado, el exgobernador Adolfo Rodríguez Saá encabezó un encuentro en la localidad de El Volcán, donde compartió un locro con militantes y dirigentes de su espacio, entre ellos el histórico Mario Raúl Merlo y el exdiputado e intendente Carmelo Mirábile . Allí, Adolfo sostuvo que la unidad "no se proclama, se construye en cada gesto, en cada palabra, en cada hecho", y llamó a que "todos los que queremos a San Luis" asuman el compromiso de reconstruir un espacio común.

El encuentro tuvo, además, un capítulo generacional porque dirigentes menores de 30 años plantearon problemáticas que atraviesan a los jóvenes puntanos, como el consumo de drogas y el endeudamiento, mientras el exgobernador insistió en la necesidad de sumar al espacio a profesionales, comerciantes, gremialistas y vecinos de barrios postergados.

En paralelo, y en la sede partidaria de la Capital puntana, el Partido Justicialista que conduce Alberto realizó su Congreso Provincial, bajo la presidencia de la exdiputada nacional Natalia Zabala Chacur . Allí la definición fue más orgánica y por unanimidad debido a que el congreso ratificó la participación del PJ en las elecciones municipales, provinciales y nacionales de 2027, y facultó a la conducción partidaria a avanzar en la construcción de alianzas y frentes electorales, aunque sin definir todavía candidaturas. La resolución también habilitó mecanismos de participación para armar las listas y convocó a las unidades básicas de toda la provincia a activar el trabajo territorial.

El Congreso del PJ sumó, además, un fuerte tono opositor al gobierno de Claudio Poggi. La dirigente Beatriz Ochoa habló de una crisis "económica, social y emocional" en la provincia y cuestionó la gestión provincial, a la que calificó como un "gobierno ausente", con particular énfasis en la situación de los hospitales. Los discursos combinaron esas críticas con una autocrítica interna sobre el rol del PJ como oposición, en medio de consignas como "vamos a ganar, por la unidad" y "quien se rinde, pierde".

La grieta que cruje puertas adentro

El llamado a la unidad de Adolfo Rodríguez Saá no puede leerse sin otro dato que viene tensando la política puntana desde hace meses, como lo es que el propio esquema de poder que llevó a Claudio Poggi a la gobernación empezó a resquebrajarse. Poggi construyó su triunfo de 2023 sobre una alianza con el propio Adolfo, a quien cobijó dentro de Juntos por el Cambio tras el histórico quiebre entre los hermanos Rodríguez Saá.

Esa cercanía empezó a resentirse en mayo cuando Adolfo difundió un video grabado en el marco de la fiesta del Santo Cristo de la Quebrada en el que, en lugar de acompañar la gestión de su socio político, pidió a los trabajadores estatales elevar una oración para "que se aumenten los sueldos".

El pedido, leído como una señal distanciamiento hacia el gobierno de Poggi, coincidió con un reclamo salarial que venía creciendo por el impacto de la inflación y que terminó de estallar el 1° de mayo, con una multitudinaria concentración de estatales frente a la Casa de Gobierno.

El trasfondo económico agravó el cuadro porque San Luis acumulaba para entonces cuatro caídas consecutivas de la coparticipación nacional, con una baja real de más del 7% interanual en el primer cuatrimestre de 2026 y transferencias que se ubicaban alrededor de un 11% por debajo de los niveles históricos.

Con esa caja debilitada y bajo la presión del reclamo salarial, Poggi respondió con un giro drástico, al pedir la renuncia de todo su gabinete y avanzó con un plan de recorte del 30% en los cargos públicos, además de anunciar una batería de medidas para atraer inversión privada. El propio Adolfo Rodríguez Saá, mientras tanto, profundizó en los meses siguientes sus críticas a la gestión de Poggi, a través de una batería de videos en redes sociales sobre supuestas irregularidades en obras y programas sociales de la provincia.

ACTIVIDAD PARTIDARIA - Hoy en la Sede Partidaria de AVANZAR de la Ciudad de San Luis entregamos diplomas a 240 jóvenes Dirigentes que cursaron y aprobaron el segundo ciclo del Programa de FORMACIÓN POLÍTICA y de GESTIÓN PÚBLICA que organiza la Escuela de Gobierno del Partido. San… pic.twitter.com/d2tlhWELMk — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) August 22, 2026

Mendoza: la interna peronista que expuso una visita

En Mendoza el peronismo enfrenta una fractura de otro tipo porque las divisiones son entre la conducción partidaria formal, encabezada por el presidente del PJ y diputado nacional Emir Félix, y un sector cada vez más identificado con el armado nacional del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Esa fractura quedó a la vista con el paso por Mendoza de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y exministro de Obras Públicas durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

A principios de agosto, Katopodis llegó a la provincia junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi (en uso de licencia), para participar de la presentación formal del "Movimiento Derecho al Futuro" (MDF), el espacio que lidera Kicillof y que ya cuenta con una sede propia en pleno centro mendocino.

La agenda de esa visita incluyó actividades en el Gran Mendoza, Santa Rosa, San Martín y el Valle de Uco, y contó con el acompañamiento de dirigentes ya identificados con el kicillofismo local, como el diputado nacional Martín Aveiro, el secretario general del SUTE Gustavo Correa, y los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa), Emir Andraos (Tunuyán) y Edgardo González (Lavalle).

¡Es por ahí, es por acá, es con @Kicillofok !



Con la visita de @gkatopodis , @jorgeferraresi , el diputado @HugoYasky , Intendentes y compañer@s de distintos ámbitos y sectores de toda la provincia inauguramos la primera casa de Axel en Mendoza. pic.twitter.com/vNUmnOkcq7 — Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) August 8, 2026

En esa misma recorrida, Katopodis pasó por Tunuyán, en el Valle de Uco, donde fue recibido por el intendente Andraos y el diputado provincial Aveiro, con quienes visitó obras que habían quedado paralizadas por el recorte del financiamiento nacional en diciembre de 2023 y que el municipio terminó con fondos propios.

Allí, Katopodis cuestionó la política de obra pública del gobierno de Javier Milei y confirmó, sin rodeos, el objetivo político del viaje. "Con Martín, Emir y con otros intendentes y dirigentes de Mendoza estamos empezando a dar los primeros pasos de la construcción de Axel en toda la Argentina".

Lo que no ocurrió en ese recorrido -que resume el estado de la interna- fue un encuentro con el presidente del PJ mendocino, Emir Félix. El dirigente sanrafaelino, junto al intendente de Maipú Matías Stevanato, encabeza el sector del peronismo local que no forma parte del armado kicillofista y que compite con Destéfanis y Aveiro por la construcción de cara a la sucesión de Alfredo Cornejo en 2027.

La propia cobertura del desembarco del MDF señaló que la invitación a sumarse se había extendido "a otros sectores del peronismo", en referencia al espacio de Félix y Stevanato, sin que trascendiera una participación efectiva de la conducción partidaria en los actos.

A esa distancia con el kicillofismo se suma otro frente de conflicto, más duro todavía, con el kirchnerismo local. En mayo, el Tribunal de Disciplina del PJ mendocino, bajo la conducción de Félix, suspendió la afiliación de diez dirigentes alineados con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti -entre ellos Paloma Scalco, vicepresidenta segunda del Consejo Provincial- por haber competido con listas propias por fuera de la estructura partidaria en las elecciones municipales de febrero.

La defensa de la soberanía no admite silencios ni improvisaciones.



Presentamos un pedido de informes para que el Gobierno Nacional explique qué ocurrió con el tránsito del HMS Medway, qué medidas adoptó y cómo protegerá los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina.… pic.twitter.com/IPQTpqOANb — Emir Félix (@emirfelixok) July 15, 2026

La sanción, que los inhabilita por tres años para ocupar cargos partidarios o ser candidatos por el PJ, derivó además en la ruptura del bloque legislativo justicialista en dos interbloques enfrentados.

Desde el sector sancionado, Scalco denunció una "persecución selectiva" contra el kirchnerismo. El episodio dejó al peronismo mendocino con dos frentes de tensión simultáneos. Puertas afuera, con el creciente armado kicillofista que la conducción de Félix no acompaña; puertas adentro, con un kirchnerismo castigado y excluido de la mesa de decisiones.

El cuadro se completa con la creciente exposición nacional de la intendenta Flor Destéfanis, que en junio había viajado a Santa Fe para participar de un encuentro de la Federación Argentina de Municipios y mostrarse junto a la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el propio Katopodis, en momentos en que la intendenta de Santa Rosa empezaba a asomar como una de las cartas del peronismo mendocino para la gobernación.

El escenario de Mendoza muestra a un PJ local que sigue sin resolver de qué modo contener a la mayoría de sus afiliados, mientras la conducción partidaria miró el desembarco kicillofista desde afuera.