Deuda: el Tesoro volverá a ofrecer títulos que vencen antes de las elecciones para renovar unos $12,6 billones

La Secretaría de Finanzas ofrecerá alternativas a tasa fija, CER y dólar linked después de reducir los vencimientos mediante un canje con el BCRA. Con $8,3 billones depositados en el Central, el foco estará en cuánto decide renovar Economía para equilibrar la liquidez, las tasas y la presión cambiaria.

El Tesoro enfrenta vencimientos por $12,6 billones en un contexto de menor tensión en las tasas y mayor presión cambiaria.

El Ministerio de Economía volverá este jueves al mercado para afrontar vencimientos por $12,6 billones , un monto todavía elevado frente al promedio de $7,4 billones de las últimas cinco licitaciones y que obligará al Tesoro a volver a administrar el delicado equilibrio entre liquidez, tasas de interés y dólar .

Según Adcap , los compromisos originalmente ascendían a $13,9 billones , pero se redujeron luego de un canje de títulos con el Banco Central . A su vez, el Tesoro mantiene depósitos por unos $8,3 billones en el BCRA , lo que le permite afrontar una parte de los pagos sin necesidad de renovar la totalidad.

Ese margen será central para la estrategia. Un rollover inferior al 100% devolvería pesos al sistema y podría ayudar a sostener la reciente baja de las tasas, pero también aumentaría la liquidez disponible en un momento de mayor demanda de dólares. Una renovación más elevada, en cambio, permitiría absorber pesos y limitar esa presión cambiaria, aunque a costa de volver a endurecer las condiciones monetarias.

Para la operación en moneda local, Finanzas ofrecerá cinco instrumentos: tres títulos a tasa fija, una letra CER y una alternativa dólar linked. Todos vencen entre octubre de 2026 y mayo de 2027 , por lo que Economía evitó esta vez extender nuevos compromisos hacia la segunda mitad del año electoral y más allá del actual mandato.

En tasa fija, reabrirá la LECAP S30N6, con vencimiento en noviembre, lanzará una nueva LECAP a enero de 2027 y volverá a ofrecer el BONCAP T31Y7, que vence en mayo. Además, incorporará la LECER X29E7, ajustada por inflación y con vencimiento en enero.

Para Daniel Chodos, jefe de Research y socio de Dhalmore Capital, la composición del menú podría responder a la intención oficial de “alcanzar el mayor rollover posible al menor costo”. El analista destacó que la oferta incluye tres instrumentos a tasa fija, frente a la única LECAP que Economía venía colocando en las últimas licitaciones, mientras que esta vez no aparecen bonos duales ni TAMAR y la propuesta CER queda limitada a una letra corta.

En ese sentido, Chodos consideró que la decisión “podría ser una señal de que el Tesoro no está dispuesto a convalidar los actuales niveles de tasas largas en duales, CER y TAMAR”. Desde Adcap, en tanto, también esperan que la demanda se concentre principalmente en los instrumentos con vencimiento durante 2026 y proyectan un mayor interés por la LECAP más corta.

De todas formas, el tramo más largo de tasa fija también podría encontrar demanda. Chodos señaló que la reciente compresión de rendimientos “podría facilitar la colocación de la nueva LECAP S29E7 y la reapertura de la T31Y7”. Además, sostuvo que, si la inflación de agosto se ubica entre 1,6% y 1,7%, “una TEM de entre 2,15% y 2,2% en ese tramo de la curva a tasa fija podría resultar atractiva”.

Adcap agrega que allí también podría aparecer un premio mayor como incentivo para quienes acepten extender duration sin cobertura frente a inflación o tipo de cambio.

El dólar linked gana relevancia

La quinta alternativa será la D30O6, una LELINK que vence el 30 de octubre y se suscribe en pesos al tipo de cambio A3500 del miércoles 26 de agosto. El instrumento también se cancela en moneda local, pero ajustado por la evolución del dólar oficial.

Su presencia adquiere mayor importancia por el contexto cambiario. Según PPI, dentro de los vencimientos existe un compromiso dólar linked equivalente a u$s2.595 millones, cuyo tipo de cambio de repago se determinará este miércoles.

Adcap espera una demanda relevante por la D30O6 y considera que el Tesoro podría ofrecer un premio para atraer inversores. La lógica sería canalizar mediante deuda dólar linked una parte de la búsqueda de cobertura que durante las últimas jornadas se manifestó directamente en el mercado cambiario.

De esta manera, el instrumento también forma parte del equilibrio que enfrenta Economía: ofrecer cobertura permite contener parte de la demanda de dólares, pero la colocación simultáneamente absorbe pesos y puede volver a restringir la liquidez.

Cuánto buscará renovar Economía

La principal incógnita será entonces el porcentaje de rollover. Para Adcap, una renovación inferior al 100% sería compatible con la necesidad de preservar las actuales condiciones de liquidez y contribuir a una menor volatilidad de las tasas.

El contexto monetario ofrece cierto margen para hacerlo. Según PPI, la caución cayó hasta 22% TNA, desde 23%, mientras que el repo interbancario retrocedió desde 24% hasta 22,3%. La compresión también alcanzó a las LECAP, cuyos vencimientos hasta noviembre operaron con tasas efectivas mensuales de entre 1,95% y 2,14%.

PPI, sin embargo, espera que la renovación termine más cerca del 100%. La sociedad de bolsa considera que el Gobierno ya priorizó aliviar las tasas y permitió que el dólar oficial superara la barrera de los $1.500, por lo que liberar ahora una cantidad demasiado elevada de pesos podría sumar una nueva fuente de presión cambiaria.

Así, el resultado de la licitación no se medirá únicamente por cuánto consiga refinanciar el Tesoro. También importará qué tasa deba ofrecer, cuánto dinero deje nuevamente en circulación y qué proporción de la demanda se dirija hacia la cobertura cambiaria. Con $12,6 billones en juego, Economía deberá encontrar un punto de equilibrio entre evitar un nuevo salto de las tasas y no alimentar al mismo tiempo una mayor presión sobre el dólar.