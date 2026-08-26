El copiloto invisible: cómo la video-telemática reduce hasta un 40% los accidentes de flota

En un parque automotor cada vez más envejecido y frente al recambio forzado de las redes 2G/3G, el monitoreo satelital tradicional deja lugar a la video-telemática con inteligencia artificial. La tecnología que supervisa al conductor en tiempo real ya muestra su impacto más concreto: hasta un 40% menos de siniestros.

Durante años, gestionar una flota significó mirar puntos que se movían sobre un mapa: saber dónde estaba cada vehículo, a qué velocidad circulaba y cuánto tardaba en llegar . Esa fotografía, valiosa en su momento, hoy resulta insuficiente frente a un dato que interpela al sector logístico argentino: el parque automotor circulante supera los 15,7 millones de unidades, pero su edad promedio trepó a 14,8 años . Flotas más viejas, rutas más exigentes y conductores sometidos a jornadas extensas configuran un escenario donde prevenir accidentes y cuidar a quienes están al volante se volvió una prioridad ineludible.

En ese contexto, la industria de la telemetría atraviesa un cambio de paradigma. El seguimiento basado en coordenadas está dando paso a la video-telemática con inteligencia artificial: sistemas que ya no se limitan a ubicar el vehículo, sino que interpretan lo que ocurre dentro y fuera de la cabina en tiempo real. El eje se corrió del “dónde está” al “qué está pasando” y, sobre todo, al “qué está por pasar”.

La diferencia central es el procesamiento inteligente en el propio dispositivo, lo que en la industria se conoce como Edge AI. En lugar de enviar todo a la nube, la cámara analiza la escena a bordo y reacciona en el instante. Una lente apunta a la ruta y otra al habitáculo; el sistema entiende el entorno del vehículo y, al mismo tiempo, el estado del conductor.

Ese salto convierte a cada unidad en una plataforma de prevención. Ya no se trata de reconstruir un incidente al día siguiente revisando grabaciones, sino de emitir una alerta antes de que el incidente ocurra. Es la misma lógica que atraviesa a toda la seguridad electrónica: pasar de un registro forense y reactivo a un modelo verdaderamente preventivo.

El corazón de esta tecnología son dos familias de sistemas que trabajan en conjunto. Los sistemas de monitoreo del conductor —DMS, por sus siglas en inglés— vigilan el factor humano: detectan fatiga y somnolencia (bostezos, parpadeo prolongado), uso del celular, distracciones visuales o la ausencia del cinturón, y disparan una alerta acústica inmediata en la cabina. Los sistemas de asistencia a la conducción —ADAS— hacen lo propio con el entorno: advierten riesgo de colisión frontal, desvíos involuntarios de carril y distancia insegura respecto del vehículo de adelante.

El dato que resume el impacto de esta dupla es contundente. Según el informe elaborado por DREINET para la Cámara de Empresas de Rastreo Satelital (CERSAT) en 2026, las alertas preventivas del DMS reducen hasta un 40% la siniestralidad provocada por fallas de atención o cansancio del conductor. A la advertencia inmediata se suma un efecto de fondo: al promover un estilo de conducción más defensivo, la tecnología ayuda a consolidar, con el tiempo, hábitos de manejo más seguros en toda la flota.

“La integración de cámaras con inteligencia artificial es hoy la herramienta más eficaz para prevenir accidentes en vehículos de transporte. Los sistemas ADAS y DMS no solo generan avisos críticos en cabina ante un riesgo de colisión o un cuadro de fatiga, sino que también transmiten el video del evento y construyen un histórico detallado que permite mejorar los procesos de manera continua”, explica Alejandro Romano, Gerente de USS Flotas.

Para Alejandro, el verdadero cambio es de enfoque: “La seguridad dejó de ser un sistema reactivo. Cada alerta es también un dato. Saber por qué, cuándo y dónde se producen las conductas de riesgo permite corregir hábitos de manejo, resguardar la vida de los conductores y proteger activos de alto valor”.

Un escenario exigente: las flotas mineras de San Juan

En pocos lugares la prevención se pone tan a prueba como en la minería. San Juan, uno de los principales polos mineros del país, ofrece un buen ejemplo de por qué esta tecnología dejó de ser opcional. Los conductores cubren turnos extensos y rotativos por caminos de ripio, pendientes pronunciadas y condiciones climáticas extremas: una combinación en la que la fatiga y la distracción son los principales enemigos. Es justamente ahí donde el monitoreo del conductor muestra su mayor valor, al advertir un cuadro de somnolencia o una distracción antes de que derive en un incidente.

A esas exigencias operativas se suman las del propio entorno. Los equipos deben soportar polvo y vibración constantes sin perder fiabilidad y responder a los estrictos protocolos de seguridad y a las auditorías permanentes que caracterizan a la actividad. En ese punto, la trazabilidad vuelve a ser clave: contar con reportes completos y verificables de cada operación permite sostener el cumplimiento normativo y respaldar el traslado de una carga de alto valor con seguimiento integral de punta a punta.

El apagón 2G/3G, un punto de inflexión

Esta transformación no ocurre en el vacío. Las operadoras de telecomunicaciones avanzan en la desactivación progresiva de las redes 2G y 3G para liberar espectro hacia el 4G y el 5G, un proceso supervisado por el ENACOM. La consecuencia es directa: miles de dispositivos de rastreo con módulos antiguos quedarán sin conectividad y deberán migrar a hardware compatible con 4G LTE-M o NB-IoT.

Lejos de ser solo una complicación técnica, ese recambio forzado abre una ventana. Las empresas que hoy actualizan su equipamiento tienen la oportunidad de dar el salto directo hacia plataformas de video-telemática, sumando capacidades de prevención que su hardware anterior no podía ofrecer.

Privacidad y datos

La incorporación de cámaras orientadas al conductor suele generar, en un primer momento, resistencia por motivos de privacidad. Es una preocupación legítima que el sector aborda desde un reencuadre honesto: no se trata de vigilar, sino de preservar vidas y de acompañar al conductor. La tecnología, además, está diseñada para ser respetuosa del ancho de banda y de la intimidad: el equipo graba de forma local y solo transmite clips cortos —de diez a quince segundos— cuando se dispara un evento severo, como una colisión, una frenada brusca o una alerta de fatiga.

Evidencia y respaldo ante reclamos y auditorías

Ese respaldo audiovisual tiene, además, un valor concreto ante un reclamo. Frente a un accidente, el sistema permite descargar en segundos el fragmento exacto del evento —identificado por fecha y hora— sin necesidad de extraer el disco del grabador (NVR/DVR). Los clips quedan guardados en el historial de la aplicación, resguardados frente a manipulaciones, y funcionan como elemento probatorio inicial ante aseguradoras o autoridades.

Esa misma trazabilidad simplifica las auditorías de seguridad y de calidad: poder mostrar eventos puntuales, con precisión de fecha y hora, aporta evidencia objetiva donde antes solo había versiones. La cámara deja de ser un testigo mudo para convertirse en un registro confiable que protege tanto a la empresa como al conductor.

Una fuente de datos para operar mejor

El fondo del cambio no es tecnológico sino operativo. La video-telemática transforma a la seguridad de la flota en una fuente permanente de información para mejorar la operación y, sobre todo, para cuidar a las personas: menos siniestros, menos tiempos muertos, menor desgaste de los activos y una trazabilidad que permite gestionar con previsibilidad

Los videos y registros no solo documentan lo que ocurre: se convierten en una base real y efectiva para diseñar capacitaciones a medida de cada conductor y para fomentar buenas prácticas de manejo en toda la flota. Así, cada evento detectado alimenta un círculo virtuoso de prevención, con conductores mejor formados y una operación más previsible.

Convertir la seguridad en un activo estratégico dejó de ser una opción para volverse una condición de la actividad. La tecnología que anticipa el riesgo y acompaña la mejora continua se vuelve, más que una herramienta, una aliada.