Gobernadores norteños se reúnen en la Casa de Salta y aceleran negociaciones por bloque propio en el Congreso Por David Correa + Seguir en









El encuentro se realizará este jueves, contrarreloj por haberse anticipado una semana la asunción de los nuevos parlamentarios nacionales. Entre todos sumarían un número que la Casa Rosada no podrá obviar para el tratamiento de leyes claves.

Osvaldo Jaldo, Hugo Passlacqua, Raul Jalil y Gustavo Sáenz, los gobernadores que tejen un bloque propio en el Congreso.

La asunción de los nuevos miembros del Congreso de la Nación prevista para el 3 de diciembre, una semana antes del uso y costumbre habitual, aceleró el diálogo entre los gobernadores del Norte Grande para constituir un bloque o interbloque que aglutine a los parlamentarios de la región. La cita será este jueves en la Casa de Salta, en la Ciudad de Buenos Aires. El gobernador Gustavo Sáenz recibirá a sus pares Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y podría sumarse Rolando Figueroa (Neuquén).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De las pocas certezas que hay sobre la constitución de los bloques en el nuevo Congreso, una de las más relevantes es que en la Cámara baja Unión por la Patria sufrirá desprendimientos de parlamentarios que representan de manera directa a gobernadores. Como lo consignó este medio, el santiagueño Gerardo Zamora volverá a tener su bloque del Frente Cívico, con cuatro miembros, y con el mismo sello presidirá otro espacio en el Senado. No estará en la cita de este jueves porque su decisión es mantenerse con autonomía, aunque jugará con sus pares en temas comunes, como en el debate por el proyecto de Presupuesto 2026, según una fuente consultada.

Al encuentro en la Casa de Salta, en Roque Sáenz Peña 933, Raúl Jalil llegará con la decisión de hacer valer el peso de los cuatro diputados nacionales con los que contará desde el 3 de diciembre, por lo que es seguro que Fernando Monguillot, Claudia Palladino, Fernanda Avila y Sebastián Nóblega no estarán en UP. Como sus pares, pretende negociar de manera directa con la Casa Rosada pero es consciente que un bloque regional le daría un plus de peso para arrancarle al Gobierno lo que hasta el momento no pudieron los mandatarios provinciales por separado. El catamarqueño ya tiene experiencia en estas escisiones, puesto que el senador nacional Guillermo Andrada, que fue funcionario suyo, integra el bloque Convicción Federal junto a Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy) y Fernando Rejal (La Rioja). Ninguno de los cuatro peronistas se referencia en Cristina Kirchner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/conviccionfed/status/1993647259523989930?s=20&partner=&hide_thread=false Necesitamos transparencia y que cada peso vuelva donde corresponde.



Más administración eficiente, menos especulación y cero manipulación de la Nación para poder fortalecer a las provincias.



Para que cada recurso esté al servicio de la economía real de cada argentino . pic.twitter.com/GOSFDeJH7Z — Bloque Convicción Federal (@conviccionfed) November 26, 2025 Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua ya integran con sus diputados nacionales el bloque Innovación Federal pero no dudaron en contribuir al proyecto de armar un espacio superador. Desde diciembre, ambos podrían sumar con los salteños Bernardo Biella, Pablo Oustes y Yolanda Vega, y los misioneros Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.

A este scrum norteño se sumaría el tucumano Osvaldo Jaldo, que hace dos semanas ratificó la continuidad de su Bloque Independencia, que desde los próximos días estará constituido por Gladys Medina, Elia Mansilla y Javier Noguera. Este último parlamentario presidirá el bloque tucumano, de acuerdo a una fuente a las que consultó este medio. No se descarta que por la Casa de Salta pase también el neuquino Rolando Figueroa, con quien dialogó el mandatario anfitrión, porque aportaría con la periodista Karina Maureira, electa diputada nacional en octubre.

Si del cónclave llegará a salir humo blanco, el nuevo espacio en la Cámara baja contaría con el nada despreciable número de 15, con el que los gobernadores reclamarían tener voz y voto en las negociaciones claves que se avecinan, como el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral.