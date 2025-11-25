Reformas de Javier Milei: qué deadline fijó el Gobierno ante la falta de acuerdo en el Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo volverá a reunirse este miércoles a las 11:30 en Casa Rosada, con Manuel Adorni a la cabeza, para intentar avanzar con el paquete de reformas estructurales que impulsa Javier Milei para las sesiones extraordinarias del Congreso. Ante la falta de acuerdo con la CGT, los gobernadores y los empresarios sobre el contenido de la reforma laboral e impositiva, el Gobierno fijó el 14 de diciembre como deadline para la presentación del primer borrador que intentará convertir en ley durante el verano del 2026 .

El cronograma de la Casa Rosada para las sesiones extraordinarias apunta a sesionar a partir de de diciembre con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 antes de fin de año. Y en febrero retomar las extraordinarias para debatir la reforma laboral, impositiva y penal. Este martes se inicia la última semana de sesiones ordinarias, que finalizan el 30 de noviembre, y luego Javier Milei deberá convocar por decreto con un temario que sólo puede fijar el Poder Ejecutivo Nacional.

Mientras la paciencia de la CGT y de algunos gobernadores comienza a agotarse ante la falta de precisiones sobre los proyectos que el Presidente pondrá a consideración del Congreso, en el Consejo de Mayo celebrarán un encuentro acotado ante las recientes filtraciones sobre el presunto contenido de la reforma laboral que generaron tensión en el gabinete . En paralelo, Diego Santilli se reunirá este martes en Misiones con Hugo Passalacqua y continúa con el raid de encuentros con mandatarios provinciales con el objetivo de asegurar los votos para el Presupuesto mientras la Casa Rosada comenzó a otorgar avales para que los gobernadores accedan a tomar deuda y también a fondos a través de giros del gobierno nacional.

El jueves pasado, en Parque Norte, se realizó un encuentro del Consejo Federal de Inversiones. Allí se produjo una foto de ato impacto político. Axel Kicillof compartió panel con gobernadores no peronistas como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza) . En ese marco el gobernador mendocino, uno de los principales aliados de la Casa Rosada, dejó en claro que aún no hay acuerdo en relación al Presupuesto 2026. El 10 de diciembre asumirán los nuevos legisladores nacionales electos el 26 de octubre y la comisión de Presupuesto y Hacienda deberá emitir dictamen nuevamente. "Los datos del Presupuesto, los detalles, qué margen de acuerdo tiene el gobierno, no lo tenemos muy claro. Hay un despacho, hay que seguir puliéndolo", explicó Cornejo.

El gobernador, que integra el Consejo de Mayo en representación de los mandatarios provinciales, adelantó a la salida de la reunión del CFI que "no vamos a dar ningún informe hasta el 14 de diciembre que es el plazo que nos hemos impuesto para hacer un documento final que va a tener acuerdos y diferencias" . "En relación a las reformas estructurales, laboral, impositiva, penal, yo he trabajado con Federico Sturzenegger, con la UIA, con la CGT, en el documento base pero no hay un total consenso sobre los temas, hay posiciones divergentes en algunos ", advirtió.

Borrador del Consejo de Mayo

"Se han intercambiado algunos papares pero no hay un borrador definitivo, nada que circule es correcto. Recién el 14 de diciembre va a haber un borrador sobre el trabajo del Consejo de Mayo. No obstante eso, el gobierno tiene algunas reformas previstas pero yo no soy parte del gobierno, soy una aliado y no conozco en detalle esas propuestas. Y no se si el gobierno las ha puesto a disposición de acuerdo a lo que ha trascendido", fue el argumento de Cornejo quien mañana estará presente en un nuevo encuentro del Consejo de Mayo en la Casa Rosada.

Tras el recambio de autoridades, en la CGT ya adelantaron que no acompañarán aspectos centrales de la reforma laboral como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la prioridad de los convenios por empresa, y en especial, la restricción de las cuotas solidarias, que consisten en el corazón de la caja recaudatoria de los sindicatos. De hecho, el nuevo triunvirato de la central obrera que integran Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, esperan una convocatoria separada de parte del gobierno nacional para reunirse con Diego Santilli y Martin Menem con el objetivo de consensuar aspectos básicos de esa iniciativa antes de que sea enviada al Congreso.

Los gobernadores también son cautos y tiene sus reparos antes de adelantar un apoyo explícito a las reformas de Javier Milei. El mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pulcro, reiteró la predisposición de acompañar las reformas que impulsa el gobierno nacional, pero a su vez pidió que cumpla con los compromisos e hizo una especial mención a la infraestructura: “No podemos tolerar el estado en que se encuentra la ruta nacional 34”, ejemplificó. El gobernador sostuvo que la provincia “ha acompañado y seguirá acompañando” las acciones promovidas por la Nación, entre ellas la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, remarcó que ese respaldo debe ser correspondido. “Había cosas que corregir; Argentina no podía seguir gastando más de lo que le entra. Pero también pedimos que el Gobierno nacional sea justo con la provincia de Santa Fe. No solo que la provincia acompañe lo que entiende que está bien”, afirmó.

Mensaje a Javier Milei

En la cumbre de gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió sobre las deudas de la Nación con las provincias en el arco de la presentación del Presupuesto 2026. “También está en el presupuesto, pero con una cifra muy baja, las provincias que no han transferido sus cajas. No es el caso de Santiago del Estero, ni de Catamarca tampoco. Pero las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco, no solamente que hay una deuda que está hoy en discusión en auditoría y en algunas cuestiones judiciables, sino que lo que tiene que devengarse este año por compensación por las cajas no transferidas, tampoco está en el Presupuesto y es un tema que nos preocupa. Ese tema sea debatido y también somos solidarios con las cuatro provincias del norte”.

Zamora destacó además que se han planteado cuestiones que tienen que ver también con la discusión del presupuesto 2026. “Hay proyectos y algunas discusiones que habíamos planteado el año pasado sobre una ley que está vigente y que toma de los recursos provinciales, que son coparticipables, el 1.9 que va a AFIP -hoy ARCA- que no está siendo utilizado todo de acuerdo a los estudios. Del 1.9 solamente un 1% sobra para cumplir los objetivos, y solicitamos que ese casi punto restante vuelva a la masa coparticipable porque son recursos de las provincias”, explicó. De cara al futuro, destacó la importancia del plan maestro del Norte Grande, elaborado con el importante apoyo del Consejo Federal de Inversiones, y volvió a reclamar la necesidad de invertir en las rutas del Mercosur, tanto viales, ferroviarias como pluviales. “Para nosotros –dijo- es un tema importante; además de que hay una preocupación por la paralización de la obra pública nacional que afecta no solamente a las rutas, sino a muchas otras obras que son importantes en este caso para nuestra región”.