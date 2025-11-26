El próximo viernes 5 de diciembre se realizará la charla debate “Argentina 2026: ¿Cuáles son las claves para la inversión y la recuperación económica?”. Un encuentro que reunirá a dos referentes centrales de la diplomacia y la economía argentina.

La charla está especialmente dirigida a empresarios, emprendedores, profesionales, cámaras sectoriales e instituciones interesadas en comprender las claves económicas y geopolíticas que marcarán el rumbo del país en 2026.

El próximo viernes 5 de diciembre a las 17, se realizará en el Hotel Konke de Mar del Plata la charla debate “Argentina 2026: ¿Cuáles son las claves para la inversión y la recuperación económica?”, un encuentro que reunirá a dos referentes centrales de la diplomacia y la economía argentina.

La actividad organizada por el empresario marplatense y excandidato a diputado nacional, Esteban Poloni; la empresaria de medios, Natalia Alvarez; y el Analista de Mercados y exembajador de los BRICS + en Argentina, Ezequiel Vega será privada con inscripción previa y está especialmente dirigida a empresarios, emprendedores, profesionales, cámaras sectoriales e instituciones interesadas en comprender las claves económicas y geopolíticas que marcarán el rumbo del país en 2026.

Guelar presentará un análisis profundo sobre la relevancia geopolítica y comercial de sostener simultáneamente relaciones sólidas con Estados Unidos y China, las dos mayores potencias económicas globales.

Entre los ejes de su exposición se destacan:

La competencia estratégica entre ambas potencias y su impacto en América Latina.

Nuevas oportunidades para la Argentina en materia de comercio exterior, inversiones y tecnología.

La importancia de una política exterior pragmática y orientada al desarrollo productivo.

El rol de los actores locales y regionales en la articulación internacional.

Por su parte, Rubinstein brindará un panorama técnico y detallado sobre las perspectivas económicas para 2026, teniendo en cuenta variables clave y los posibles escenarios para la economía argentina.

Los principales puntos de su análisis serán:

Tipo de cambio y estabilidad macroeconómica: competitividad, inflación proyectada y expectativas de mercado.

Tasas de interés y acceso al crédito**: financiamiento productivo, sistema bancario y condiciones para la inversión.

Actividad sectorial: industria, construcción, agro, energía, comercio y servicios basados en conocimiento.

Inversión y clima de negocios: señales necesarias para atraer capital local y extranjero.

Escenarios fiscales y monetarios: déficit, reservas, coordinación macro y posibles reformas.

El economista planteará los desafíos y oportunidades para encaminar un proceso de recuperación sostenida que permita mejorar empleo, productividad e inversión.