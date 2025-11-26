Manuel Adorni debuta al mando del Gabinete y el Gobierno acelera el cierre del Consejo de Mayo + Seguir en









El funcionario reunirá a los ministros en Balcarce 50. Luego, encabezará la reunión del cuerpo que prepara una serie de reformas para elevar al Congreso.

Manuel Adorni, al frente del Gabinete, participará este martes del Consejo de Mayo. Presidencia

En una jornada decisiva para la agenda de reformas del gobierno, Manuel Adorni -recientemente designado como jefe de Gabinete tras la salida de Guillermo Francos- se pondrá al frente de dos reuniones estratégicas en la Casa Rosada. La primera comenzará a las 9.30 y será junto a todos los ministros, convocada para coordinar las carteras en una etapa crítica.

Más tarde, a las 11.30, Adorni estará al frente del Consejo de Mayo en su primera aparición como presidente del cuerpo. Allí se debatirá la versión final de los proyectos de reforma laboral y tributaria, justo antes de su presentación oficial en sesiones extraordinarias.

Gabinete Milei El Gabinete de Javier Milie se reúne este miércoles en Casa Rosada. Un nuevo timón: Adorni asume en un momento de urgencia La designación de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete llegó en un momento de máxima presión: el Gobierno busca cerrar los detalles de las reformas antes del recambio legislativo de diciembre.

El traslado de poder -de Francos a Adorni- no es menor: implica una apuesta por alguien del círculo interno del Gabinete, con el encargo de coordinar ministerios y articular con gobernadores. La periodicidad anunciada de reuniones de gabinete cada 10 días busca imprimir ritmo a la gestión.

Qué se juega en el Consejo de Mayo El Consejo de Mayo es, en esta coyuntura, el escenario donde se define -o al menos se perfila- el “cómo” de las reformas que aspira impulsar el Gobierno. Reforma laboral, nuevos parámetros de organización del trabajo, regulación del régimen de vacaciones, indemnizaciones, licencias: todos estos puntos están sobre la mesa.

CONSEJO DE MAYO OCTUBRE 2025 Manuel Adorni debuta este miércoles al frente del Consejo de Mayo. En este contexto, la decisión de adelantar la reunión y ponerla bajo la órbita de Adorni sugiere una apuesta a terminar con los debates técnicos y los roces internos, y cortar definición antes de la presentación al Congreso. Una apuesta de alto riesgo: las filtraciones, tensiones entre carteras y el descontento dentro del oficialismo ya hicieron ruido. Qué queda en el aire: advertencias e incógnitas Puede parecer un gesto de orden institucional: nuevo jefe de Gabinete, nuevo impulso de agenda. Pero la velocidad que pretende imponer el Ejecutivo -reuniones cada 10 días, cierre exprés de normas laborales y tributarias- deja poco margen para el debate serio, el análisis técnico y la fiscalización. Con un Congreso pendiente, esa premura podría terminar teniendo costos políticos o sociales. Además, no está claro -al menos por ahora- hasta qué punto los gobernadores que acompañan al gobierno aceptarán la letra final de las reformas sin modificar. El llamado “diálogo federal” suena fuerte, pero la voracidad reformista puede chocar con intereses provinciales o sindicales.