Herrera Ahuad abre las sesiones ordinarias de la Cámara en plena campaña electoral

El gobernador de la provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad abre hoy las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la Provincia. Su discurso se espera con expectativas no solo porque será el último desde que asumió en 2019 sino porque se llevará a cabo en el marco de la campaña electoral.

A una semana de las elecciones se estima que Herrera Ahuad no solo hará un raconto de sus casi cuatro años de gestión, sino que a la vez se referirá al acto comicial del 7M. “El gobernador no es de mezclar las cosas. Mañana (por hoy) es un acto institucional de gobierno. A lo sumo destacará la convivencia política que se vive en Misiones donde no existen las grietas”; dijo un funcionario del Gobierno Provincial muy allegado al mandatario provincial.