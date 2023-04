Herrera Ahuad: "El laudo yerbatero es histórico y justo"

“La estructura de costos es la estructura de costos, no hay ninguna otra posibilidad de que los números fueran otros. Y cuando la estructura de costos es real, y la transmisión del sector político interesado en esto, en este caso el gobierno de la provincia, de defender y de cuidar toda la cadena yerbatera hace que quienes son los interlocutores válidos en donde se dirimen estas cuestiones, podamos tener un precio acorde a lo que es la estructura de costos. Y ya nos pasó también este domingo de septiembre cuando personalmente fui a discutir la estructura de precios, sobre todo mostrando cuáles son los que afrontan día a día los productores misioneros. También teniendo en cuenta que el precio de la hoja verde desde el mes de septiembre hasta el día de hoy no se movió, o sea, el precio del producto que saca el agricultor de la chacra no tuvo un proceso inflacionario que haya ido al bolsillo del productor. Se pagaba 70 en septiembre y se sigue pagando 70 hasta ahora. Mientras tanto, el paquete de yerba mate sí sufrió toda una suba desde septiembre del año pasado hasta el día de hoy, hasta fines de marzo, que fue compensando lo que es el sector industrial y lo que es el sector comercial de la cadena yerbatera. Entonces, entendía que era necesario ese ajuste de precios en favor del sistema productivo de la provincia de Misiones, y así fue”.