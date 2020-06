Bloque aliado busca suba en impuestos a hipermercados

“Los hipermercados fueron los más favorecidos en este tiempo de cuarentena. Se está buscando con mucha creatividad de donde sacar plata para generar un fondo que permita lograr una recaudación en medio de la pandemia. Y hoy es imposible pedirle ese esfuerzo extra al resto de los sectores ya que a su vez ellos le reclaman al Estado para que baje los impuestos o aplace vencimientos”, le asegura a Ámbito, Mario Giacobbe, uno de los dos diputados (junto a Fabio Britos) que integra la bancada provincial.

En concreto, el proyecto busca contempla elevar a 6.5 puntos de Ingresos Brutos la alícuota de 5 para las cadenas que facturen más de 78 millones de pesos. Y elevar medio punto, a 4, la alícuota de los hipermercados que facturen hasta 78 millones de pesos, que hoy pagan 3.5. A la vez, la intención es crear una nueva categoría de 4 hasta 50 millones (con una alícuota de 3.5).

“No estoy inspirado en esa idea de que hay que castigar al que le va bien. No creo que el que tiene plata es por definición un chorro que les roba a los pobres. Vivimos en un sistema capitalista y me parece bárbaro el que puede hacer negocios. Pero en este marco, el esfuerzo fiscal lo tienen que hacer estos sectores ya que son lo que más se beneficiaron e, incluso, se quedaron con porciones de mercado que antes no tenían”, afirma.

Y es que las cadenas de supermercados, en la actualidad, pueden vender artículos de indumentaria y blanquería mientras que los comercios relacionados a esta actividad no están habilitados en su totalidad. “Crecieron más de un 300 por ciento en las ventas virtuales. Además sólo en la primera quincena de marzo habían vendido un 27% más de productos y habían facturado un 85% más. No fue una situación neutra. De las mil empresas que más recaudan, cuatro de estas cadenas están entre las 50 con más ingresos”, agrega el diputado. Y aclara: “Quiero que les vaya bien a todos. Aspiro a una Provincia que baje impuestos, no que los suba, pero si no hay respiradores hay que recatar plata de una rentabilidad extra”.

Para cerrar, el legislador asegura que “lo que se pueda recaudar tiene que ser coparticipable con los municipios en un 30 o 40 por ciento ya que la caída de la recaudación fiscal en los distritos es terrible”.