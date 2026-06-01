Es oficial: jubilaciones de ANSES con aumento del 2,6%, bono y aguinaldo

Además del aumento del 2,58% y el medio aguinaldo, los jubilados y pensionados van a cobrar en junio de 2026 el bono extraordinario de $70.000.

Los jubilados y pensionados van a recibir en junio el aumento por movilidad, el bono extraordinario y el medio aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) oficializó los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados durante junio de 2026. El incremento será del 2,58% , en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

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El aumento aplica sobre las prestaciones y tiene a el pago del bono extraordinario de $70.000 como complemento, para quienes perciben haberes mínimos. Además, junio van a ver el depósito del medio aguinaldo en sus cuentas, por lo que los ingresos del mes van a ser más altos.

Con el aumento del 2,58%, la jubilación mínima va a ser de $403.317,99. A este monto se va a sumar el bono extraordinario de $70.000 y el pago del medio aguinaldo. De esta manera van a recibir un total de $674.976,99 durante junio.

Desde el organismo explicaron que el incremento es gracias a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que actualiza mensualmente las prestaciones según la inflación de dos meses antes. La actualización de junio toma como referencia el IPC de abril informado por el INDEC, que fue del 2,58%.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono extraordinario continuará vigente durante junio y va a ser depositado automáticamente junto con los haberes. Los principales beneficiarios van a ser:

jubilados que cobran el haber mínimo

pensionados con haberes mínimos

titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

En el caso de quienes superan la jubilación mínima, el bono se va a calcular de forma proporcional, hasta alcanzar el tope establecido por ANSES. Esto significa que los ingresos que estén apenas por encima del mínimo, no van a perder por completo el beneficio. El refuerzo extraordinario va a continuar siendo de $70.000.

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De cuánto será el aguinaldo para jubilados

Junio también va a incluir el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Los jubilados y pensionados cobran este beneficio de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El depósito se realiza junto con los haberes correspondientes al mes y equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. En este caso, se toma como referencia el haber actualizado de junio, ya que será el más alto del período enero-junio.

Sin embargo, el bono extraordinario de $70.000 no se incluye dentro del cálculo del aguinaldo. Esto se debe a que el refuerzo es extraordinario y no remunerativo, por lo que no forma parte del haber previsional usado para determinar el SAC.

para quienes cobran la jubilación mínima, el medio aguinaldo será de aproximadamente $201.659.

calendario feriado Depositphotos

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en junio 2026

ANSES también confirmó el calendario de pagos para junio de 2026.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo