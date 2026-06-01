Def Leppard vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

La legendaria banda británica vuelve al país como parte de su gira por Sudamérica y México, acompañados por los estadounidenses Extreme como invitados especiales.

Después de su exitoso paso por Buenos Aires en 2023 junto a Mötley Crüe, Def Leppard confirmó su regreso a la Argentina , en una nueva noche de rock que promete .

La banda liderada por Joe Elliott se presentará el próximo 5 de noviembre en el Movistar Arena , como parte de una gira que también recorrerá distintos países de Sudamérica y México.

La noche tendrá además a Extreme como invitados especiales . La banda estadounidense, responsable de canciones como “More Than Words”, será la encargada de abrir una fecha que promete reunir a dos nombres fundamentales del rock de los años 80 y 90.

Las entradas para el show de Def Leppard en Argentina se podrán conseguir en dos instancias de ventas, ambas a través de la web movistararena.com.ar.

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La última visita de los británicos fue en el Parque Sarmiento, en el marco de una gira mundial que convocó a millones de espectadores. Desde entonces, el grupo siguió activo tanto en los escenarios como en el estudio, con lanzamientos como Diamond Star Halos y Drastic Symphonies, el álbum grabado junto a la Royal Philharmonic Orchestra.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Def Leppard sigue sosteniendo un repertorio que marcó a varias generaciones. Clásicos como “Pour Some Sugar On Me”, “Rock of Ages”, “Animal” y “Love Bites” forman parte de un show que combina historia y vigencia.