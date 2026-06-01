Después de su exitoso paso por Buenos Aires en 2023 junto a Mötley Crüe, Def Leppard confirmó su regreso a la Argentina, en una nueva noche de rock que promete.
Def Leppard vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas
La legendaria banda británica vuelve al país como parte de su gira por Sudamérica y México, acompañados por los estadounidenses Extreme como invitados especiales.
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La banda liderada por Joe Elliott se presentará el próximo 5 de noviembre en el Movistar Arena, como parte de una gira que también recorrerá distintos países de Sudamérica y México.
La noche tendrá además a Extreme como invitados especiales. La banda estadounidense, responsable de canciones como “More Than Words”, será la encargada de abrir una fecha que promete reunir a dos nombres fundamentales del rock de los años 80 y 90.
Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Def Leppard en Argentina
Las entradas para el show de Def Leppard en Argentina se podrán conseguir en dos instancias de ventas, ambas a través de la web movistararena.com.ar.
- Preventa Galicia: desde el miércoles 3 de junio a las 10 hs.
- Venta general: desde el viernes 5 de junio a las 10 hs.
La última visita de los británicos fue en el Parque Sarmiento, en el marco de una gira mundial que convocó a millones de espectadores. Desde entonces, el grupo siguió activo tanto en los escenarios como en el estudio, con lanzamientos como Diamond Star Halos y Drastic Symphonies, el álbum grabado junto a la Royal Philharmonic Orchestra.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, Def Leppard sigue sosteniendo un repertorio que marcó a varias generaciones. Clásicos como “Pour Some Sugar On Me”, “Rock of Ages”, “Animal” y “Love Bites” forman parte de un show que combina historia y vigencia.