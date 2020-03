Intendente pide al Frente Progresista aval clave

Javkin sostuvo que “el panorama económico es grave por la situación de deuda y déficit y, además, es complicada a partir del lunes por lo que está pasando a nivel global con el coronavirus”. “Hay que entender el contexto y es muy grave que no podemos no encontrar acuerdos”, sostuvo, frente al retaceo del Frente Progresista a avalar la herramienta financiera y administrativa que solicita Perotti para no otorgarle supuestos “superpoderes”.

Se trata de un paquete que incluye una serie de leyes de emergencia en materia alimentaria, sanitaria y de seguridad, al argumentar que no quería otorgarle “superpoderes” a Perotti.

Pero Javkin no coinciden con esa mirada. “Nadie puede discutir que los Ejecutivos necesitamos herramientas extraordinarias en materia financiera para esta crisis, lo que no significará superpoderes ni facultades extraordinarias”, dijo.