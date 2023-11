Jaldo pasó la motosierra en Tucumán y redujo el Presupuesto provincial en $220.000 millones

La derrota del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, impactará en la interna en el oficialismo tucumano. Se descartaba que de ganar UP, Manzur tendría un lugar en la Casa Rosada. Sin ese escenario, el exgobernador asumirá en el Senado de la Nación, en reemplazo de Gabriel Yedlin, que fue electo diputado nacional, de quien es suplente. Desde el Congreso de la Nación, Manzur tendría menor influencia en el escenario local, como en la elección de autoridades del bloque oficialista en la Legislatura tucumana. Hasta hoy, por consultas de Ámbito, no hay consenso. Por esa razón, las deliberaciones se pasaron para después de la última elección del año. Las reuniones se suceden en despachos y en bares en los alrededores del Poder Legislativo pero no hay acuerdo. La principal preocupación de sus autoridades, Acevedo y Mansilla, es evitar una ruptura y que el bloque se parta en el arranque de la gestión. Se verá.